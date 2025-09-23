An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

Hơn 7 giờ sáng 23.9, lực lượng dẫn giải Công an TP.HCM đã áp giải bị cáo Phạm Đức Bình (hay còn gọi là Bình "Kiểm", 55 tuổi) cùng 13 bị cáo khác về các tội liên quan vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đến TAND khu vực 7, TAND TP.HCM để xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh, Phó chánh án TAND khu vực 7 làm chủ tọa.

Bình "Kiểm" trả lời HĐXX trong phần thủ tục ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an TP.HCM và chính quyền địa phương đã làm việc, đảm bảo phiên an ninh cho phiên tòa từ cổng trụ sở TAND khu vực 7 (TAND TP.HCM).

Khoảng hơn 8 giờ sáng, phiên tòa được bắt đầu.

Trong phần thủ tục, trả lời HĐXX với giọng to, rõ ràng: bị cáo Phạm Đức Bình, sinh năm 1970 (55 tuổi), trình độ học vấn 9/12, chưa có nghề nghiệp.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh đang làm thủ tục phiên tòa xét xử Bình "Kiểm" và đồng phạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Bình "Kiểm" cũng khai có 2 tiền án, tiền sự như cáo trạng đề cập. Bản án năm 2007 của TAND TP.HCM xử phạt 28 năm tù về các tội: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng;

Bản án trên mô tả, năm 2005, Bình "Kiểm" mua 1 khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, hơn 400 viên đạn và 2 quả lựu đạn để tham gia bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê và tống tiền 10 triệu USD.

Ngoài ra, theo bản án năm 2010 của TAND Q.Gò Vấp cũ, TP.HCM (nay là TAND khu vực 7) xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Bị can đã chấp hành xong hình phạt ngày 7.4.2024.

Phiên tòa được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước khi phiên tòa được mở, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM đã áp giải và đảm bảo trật tự, an ninh cho phiên tòa.



Lực lượng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM, cùng chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, trật tự cho phiên tòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thông báo của chủ tọa, HĐXX đã xét xử các bị cáo trong hành vi phạm tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" trước. Vì vậy, các bị cáo liên quan tội "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" sẽ bị áp giải ra ngoài chờ.

Sau phần thủ tục, đại diện Viện KSND khu vực 7 công bố cáo trạng.

Theo hồ sơ vụ án, Bình từng làm việc tại Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự TP.HCM nên được gọi với biệt danh Bình "Kiểm". Bình có bản tính côn đồ, lỳ lợm, từng thách thức "ông trùm" giang hồ Trương Văn Cam (tức Năm Cam).

Kiểm sát viên công bố cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của Bình "Kiểm" ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10.2024, Bình "Kiểm" câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương gây ra một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc.