Áp giải trùm giang hồ Bình 'Kiểm' và đồng phạm đến tòa

Sáng 23.9, TAND khu vực 7 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (hay còn gọi là Bình "Kiểm", 55 tuổi) cùng 13 bị cáo khác về các tội liên quan vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh, Phó chánh án TAND khu vực 7 làm chủ tọa.

Các bị cáo bị áp giải đến TAND khu vực 7 (TAND TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo hồ sơ vụ án, Bình từng làm việc tại Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự TP.HCM nên được gọi với biệt danh Bình "Kiểm". Bình có bản tính côn đồ, lỳ lợm, từng thách thức "ông trùm" giang hồ Trương Văn Cam (tức Năm Cam).

Bình "kiểm" tại phiên tòa sáng 23.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10.2024, Bình "Kiểm" câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương gây ra một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trùm giang hồ mê súng

Năm 2005, Bình "Kiểm" mua 1 khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, hơn 400 viên đạn và 2 quả lựu đạn để tham gia bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê và tống tiền 10 triệu USD.

Năm 2007, Bình "Kiểm" bị TAND TP.HCM tuyên tổng cộng 28 năm tù về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cũng trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình "Kiểm" quen biết Lại Nam Phương.

Lực lượng dẫn giải áp giải các bị cáo đến tòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm 2024, khi ra tù, Bình và Phương gặp nhau, sau đó Phương kết nối cho Bình gặp Huỳnh Hoàng Vũ. Trong lúc nói chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng quân dụng, nhất là các loại súng của các nước Tây Âu.

Ngay hôm sau, Vũ tặng Bình một khẩu súng ngắn Beretta cùng 13 viên đạn. Số vũ khí này sau đó được Chu Văn Hoàng Anh (chủ một quán ăn tại Q.12 cũ) cất giấu và chôn tại Lâm Đồng, cho đến khi bị công an phát hiện thu giữ.

Vụ thứ 2, Bình chuyển khoản cho 227 triệu đồng, và nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 2 khẩu súng AK, cùng gần 500 viên đạn. An liên hệ đối tượng người Lào, nhận tiền cọc từ Bình và nhiều lần chuyển khoản để mua súng, đạn. Khi chuẩn bị vận chuyển về Việt Nam, toàn bộ số vũ khí bị công an Lào phát hiện, bàn giao cho phía Việt Nam xử lý.

Vụ thứ 3, Bình còn nhờ người quen tìm mua thêm súng AK. Quá trình này, Lê Minh Nghĩa đã giả vờ có nguồn cung, đưa hình ảnh súng đạn giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng của Bình và đồng phạm.

Thiết lập đường dây cá độ, lô đề

Bên cạnh hoạt động vũ khí, cáo trạng cũng làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc do Mạch Tài cầm đầu, với sự tham gia của Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh và nhiều đối tượng khác.

Từ tháng 6 - 10.2024, nhóm này sử dụng trang web cá cược "bong88.com" để tổ chức cá độ bóng đá, đồng thời nhận lô đề qua điện thoại, Zalo. Tổng số tiền sát phạt lên tới hơn 18,3 tỉ đồng. Trong đó, riêng Huỳnh Thanh Anh còn trực tiếp cá độ với số tiền hơn 12,6 tỉ đồng.

Nhiều người tham gia với vai trò con bạc, như Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương... Các con bạc này sử dụng hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng để đặt cược, có người thắng hàng trăm triệu đồng, có người thua số tiền lớn.

Bình "Kiểm" có 2 tiền án. Bản án số 926/HSST ngày 26.9.2007 của TAND TP.HCM xử phạt 28 năm tù về các tội: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng. Bị can đã chấp hành xong hình phạt ngày 7.4.2024; chưa được xóa án tích.

Bản án số 89/HSST ngày 31.3.2010 của TAND Q.Gò Vấp cũ, TP.HCM xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Bị can đã chấp hành xong hình phạt ngày 7.4.2024; chưa được xóa án tích. Nhân thân của Bình "Kiểm", cáo trạng thể hiện: Ngày 19.1.1996, bị UBND TP.HCM đưa vào cưỡng bức lao động bắt buộc 24 tháng.

Ngày 26.1.1999, bị TAND Q.10 cũ, TP.HCM xử phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc; tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; trốn khỏi nơi giam.

Ngày 17.5.2000, bị UBND TP.HCM đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 24 tháng.

Ngày 11.10.2002, bị TAND thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cũ xử phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.



