Chuỗi trải nghiệm triển lãm, tọa đàm, trình diễn, thực hành di sản văn hóa là hoạt động kết hợp giữa Cục Di sản văn hóa và Sở VH-TT-DL Ninh Bình, diễn ra ngày 21-22.11 tại Ninh Bình. Đây là sự kiện mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.

Gian hàng giới thiệu phở trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: TRANG NGUYỄN

Di sản tỏa sáng trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Thứ trưởng VH-TT-DL Hồ Anh Phong cho rằng các hoạt động không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản mà còn góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống. Đây cũng là dịp để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm, thụ hưởng các giá trị văn hóa; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng, qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Giới thiệu di sản bánh cuốn ẢNH: TRANG NGUYỄN

Thứ trưởng Hồ Anh Phong nói: "Tôi tin tưởng rằng, các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng; từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam".

Di sản phi vật thể đa quốc gia kéo co ngồi đã được UNESCO ghi danh ẢNH: TRANG NGUYỄN

Trong chuỗi sự kiện, việc giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa Việt Nam diễn ra ngày 21-22.11 tại khu di tích Cố đô Hoa Lư, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể đến từ nhiều địa phương. Các di sản, loại hình văn hóa đặc sắc được giới thiệu gồm: phở Hà Nội, phở Nam Định, bánh cuốn Thanh Trì, tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, nghề ướp trà sen Quảng An, tranh dân gian Đông Hồ, tò he, kéo co ngồi...

Giới thiệu tri thức trồng và chế biến chè ẢNH: TRANG NGUYỄN

Cổ vật cũng là một nội dung đáng chú ý trong chuỗi sự kiện. Ngày 21.11, tại Bảo tàng Ninh Bình, Cục Di sản văn hóa phối hợp Sở VH-TT-DL Ninh Bình tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật. Dịp này, trưng bày các cổ vật tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình cũng được giới thiệu tại bảo tàng. Tiếp đó, ngày 22.11, Bảo tàng ngoài công lập Long Giang sẽ khai trương tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.