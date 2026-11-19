Chiều 19.11, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Tại cuộc họp, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), thành phố tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn, trong đó đường đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những địa điểm trọng tâm.

Cuộc họp do Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì ẢNH: NGUYỄN ANH

Xem hát bội, cải lương giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo đó, tối 22.11, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra chương trình nghệ thuật truyền thống do Nhà hát Nghệ thuật hát bội, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện.

Đây là dịp để người dân, du khách thưởng thức các loại hình sân khấu truyền thống trong không gian phố đi bộ, thay vì tại các nhà hát như thường lệ.

Cũng trong tối 22.11, người dân có thể thưởng thức vũ hội đường phố và chương trình nghệ thuật thời trang "Sắc màu Việt Nam".

Tối 23.11, phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục sôi động với các tiết mục cồng chiêng Tây nguyên, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và nghệ thuật truyền thống của các dân tộc phía bắc.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Đến tối 24.11, người dân có thể tìm hiểu văn hóa các nước Cuba, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Bulgaria và Pháp qua chương trình giao lưu. Ngoài ra, tại đây cũng tổ chức chiếu phim, bình thơ, văn nghệ, tiểu phẩm, kịch ngắn và giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Trình diễn 3D mapping trước trụ sở UBND TP.HCM nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo ông Võ Hồ Hoàng Vũ, bên cạnh các chương trình nghệ thuật truyền thống, đường đi bộ Nguyễn Huệ còn có nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Tối 22.11, khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM sẽ trình chiếu 3D mapping. Dọc phố đi bộ, các không gian được thiết kế theo hình nón lá, nơi người dân có thể trải nghiệm trò chơi điện tử, tự tay làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân, tìm hiểu về điện ảnh, nghệ thuật và du lịch văn hóa.

Trình diễn 3D mapping trước trụ sở UBND TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Trong hai ngày 23 - 24.11, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ có hoạt động hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng (cosplay), trình diễn thời trang "Sắc màu Việt Nam". Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24.11 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, được truyền hình trực tiếp tại 3 khu vực của TP.HCM, kết hợp hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật theo thông tin giới thiệu chương trình.

Không khí ngày hội cũng lan tỏa đến nhiều địa điểm khác với lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế tại công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi, triển lãm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và công viên Chi Lăng, cùng Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" tại đặc khu Côn Đảo.

Trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (18 - 24.11), các bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý sẽ miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chuỗi hoạt động hướng đến việc đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân, tạo thêm không gian để công chúng tham gia, trải nghiệm và thưởng thức những loại hình nghệ thuật truyền thống, hiện đại ngay tại thành phố.