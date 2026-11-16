TP.HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm Ngày Văn hóa Việt Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) năm 2026.

Theo kế hoạch, thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 24.11. Ba điểm bắn gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Cụ thể, điểm bắn số 1 tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả tầm thấp và 90 giàn tầm thấp.

Trong khi đó, điểm bắn pháo hoa ở công viên, phố đi bộ Bạch Đằng và quảng trường Tháp Tam Thắng có quy mô tương tự nhau, gồm 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm tối 24.11 ẢNH: ĐỘC LẬP

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt mua đạn pháo hoa nổ, bảo đảm nguồn đạn phục vụ 3 điểm bắn; chuẩn bị trận địa, tổ chức bắn pháo hoa đúng thời gian, địa điểm. Đối với Công an TP.HCM, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo, chuẩn bị và thực hành bắn pháo hoa.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng thông báo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp được nghỉ làm việc 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thời gian nghỉ cụ thể là ngày 24.11, người lao động được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ này.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong tuần lễ từ ngày 18.11 đến ngày 24.11.