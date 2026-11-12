Ông Lê Quốc Phong dự lễ phát động phát triển văn hóa dân tộc, tôn giáo

Lễ phát động hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030 do Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố.

Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Tào Việt Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, cho biết các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng các dân tộc trực tiếp chuyển tải những giá trị đạo đức, nhân văn, lối sống văn hóa đến từng tín đồ, gia đình và đồng bào có đạo.

Ông Lê Quốc Phong, tân Chủ tịch UBND TP.HCM dự lễ phát động hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ẢNH: DIỆU MI

Theo ông Lâm Đình Thắng, đây là những giá trị cốt lõi, bền vững để xây dựng con người Việt Nam, con người TP.HCM nhân ái, nghĩa tình, văn minh.

Ông Lâm Đình Thắng mong muốn mỗi người có uy tín, nghệ nhân trở thành người trao truyền tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghề truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, mỗi ngôi chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, đình, miếu sẽ là một địa chỉ văn hóa của khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chương trình nhằm tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định TP.HCM quán triệt tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn bảo tồn di sản với xây dựng con người và phát triển đô thị.

Theo ông, đồng bào các dân tộc thiểu số đã đóng góp vào kho tàng di sản phong phú của thành phố, từ tiếng nói, trang phục, lễ hội, ẩm thực đến những hình thức sinh hoạt truyền thống.

Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ cũng tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa và tinh thần nghĩa tình của TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong tặng cây xanh cảm ơn các đơn vị hưởng ứng chương trình ẢNH: DIỆU MI

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, địa phương và cộng đồng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường trong bảo tồn, phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo gắn với phong trào thi đua yêu nước và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu đề cao vai trò của người có uy tín, các bậc cao niên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong việc kết nối Đảng, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào, tín đồ tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

TP.HCM hiện là nơi sinh sống, làm việc của đồng bào 53 dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Hoa, Khmer, Chăm, Chơ Ro. Thành phố có 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, 9.300 chức sắc, 4.700 chức việc và 1.692 cơ sở tín ngưỡng.