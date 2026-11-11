Nhãn hàng đu trend đi chùa online: Ranh giới giữa sáng tạo và tôn trọng

Trào lưu đi chùa online, lạy Phật online đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những tranh luận về việc thực hành các nghi lễ Phật giáo trong không gian ảo, cách một số nhãn hàng tận dụng trào lưu này để quảng cáo sản phẩm cũng gây phản ứng.

Đáng chú ý, một số nội dung quảng cáo sử dụng chữ "Thích" để chơi chữ thành những câu như "thích doanh số", "thích mua 2 tặng 1", "thích đủ thứ". Cách bắt trend này khiến nhiều người cho rằng các nhãn hàng đang cợt nhả với những yếu tố cần được tôn trọng trong Phật giáo.

Đi chùa online gần đây trở thành trào lưu của người trẻ Ảnh chụp màn hình

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, một số nhãn hàng đã gỡ bài đăng liên quan. Tuy nhiên, những tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo nội dung quảng cáo và sự tôn trọng tôn giáo vẫn tiếp diễn.

Bức xúc vì nhãn hàng đu trend đi chùa online không phù hợp

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản bày tỏ sự không đồng tình khi các nhãn hàng đưa những yếu tố liên quan đến Phật giáo vào nội dung quảng cáo theo hướng hài hước, chơi chữ.

Tài khoản Lê Mai P.T cho rằng đạo Phật gắn liền với đời sống văn hóa, đạo đức của người Việt Nam. Vì vậy, việc sử dụng các yếu tố liên quan đến Phật giáo để quảng cáo một cách cợt nhả là điều khó chấp nhận.

Cùng quan điểm, chị Hồng Nhung (32 tuổi) cho rằng các nhãn hàng cần tỉnh táo trước khi chạy theo trào lưu trên mạng xã hội. Người này lo ngại những bài đăng mang tính đùa cợt có thể làm giảm sự tôn kính.

"Các bài viết đu trend như thế này khiến cho người đọc cười hả hê, cổ xúy cho trào lưu", chị Hồng Nhung bày tỏ và mong các nhãn hàng sớm dừng lại.

Trong khi đó, anh Minh Thành (30 tuổi) đặt câu hỏi về cách những người trẻ làm nội dung quảng cáo lựa chọn chủ đề để thu hút sự chú ý. Câu chuyện đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những người làm quảng cáo khi khai thác các yếu tố tôn giáo.

Các trò chơi 3D hay các trang web đi chùa online thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hé lộ từ người đứng sau những phiên livestream "đi chùa online": Kiếm tiền như thế nào?

Chị Đỗ Thùy Trang nhận định pháp luật có thể xác lập những giới hạn tối thiểu, nhưng việc giữ gìn ranh giới phù hợp còn phụ thuộc nhiều vào sự tự điều chỉnh của ngành quảng cáo và truyền thông thương hiệu.

Theo chị Trang, một số người trẻ tìm đến không gian chùa ảo vì mong muốn có nơi không đặt ra những đòi hỏi trong cuộc sống thường ngày. Nếu không gian ấy cũng tràn ngập quảng cáo, khuyến mãi, giá trị mà người tham gia tìm kiếm có thể bị ảnh hưởng.

Từ những phản ứng trên, nhiều ý kiến cho rằng các nhãn hàng cần phân biệt giữa việc bắt kịp xu hướng mạng xã hội và sử dụng những yếu tố gắn với niềm tin tôn giáo để gây cười, thu hút tương tác.

Cập nhật đến tối 10.11, một số trang vẫn còn để những nội dung này hiển thị trên trang fanpage.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì?

Trao đổi về việc một số nhãn hàng sử dụng cách chơi chữ để bắt trend đi chùa online, thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó tổng thư ký đặc trách Tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho rằng khi cách dùng từ gợi liên tưởng đến danh xưng của Đức Phật, các nhãn hàng nên chọn cách diễn đạt khác để giới thiệu sản phẩm.

Theo thượng tọa, Đức Phật là bậc đại giác, được phật tử tôn kính. Sự cân nhắc trong cách dùng từ khi quảng cáo thể hiện sự tôn trọng đối với tình cảm tôn giáo của người xem. Thượng tọa cũng lưu ý cần phân biệt các thao tác mô phỏng trong trò chơi với việc tu tập.

Người dùng mạng xã hội cần phân biệt các thao tác mô phỏng trong trò chơi với việc tu tập ẢNH: TUỆ TÂM

"Có rất nhiều cách để quảng bá sản phẩm, không nhất thiết phải sử dụng họ của Đức Phật để bắt trend. Phật giáo là tôn giáo có lịch sử lâu đời, luôn đồng hành cùng dân tộc, vì vậy khi khai thác những yếu tố liên quan đến Phật giáo, các nhãn hàng cần có sự tôn trọng phù hợp", thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ.



Từ câu chuyện các nhãn hàng chạy theo trào lưu, thượng tọa cũng đề cập đến ranh giới giữa hoạt động tu tập và trò chơi giải trí trên không gian mạng.

Trước đó, trào lưu đi chùa online, niệm Phật online thông qua các trò chơi 3D hoặc trang web đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người tham gia có thể tạo nhân vật trong không gian ảo, vào chính điện lễ Phật, tụng kinh, lần tràng hạt, ngồi thiền, dâng hoa hoặc thả hoa đăng.

Việc đưa những hoạt động quen thuộc tại chùa lên màn hình đã làm xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về giá trị của hình thức thực hành trực tuyến.

Trong bối cảnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tiếp tục phát triển mạng xã hội Phật giáo Butta, ứng dụng đã ra mắt khoảng 7 năm trước. Phiên bản mới của mạng xã hội Phật giáo Butta, được giới thiệu nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, bổ sung các chuyên mục cung cấp tài liệu Phật học và hướng dẫn tu học.

"Thiền đường số" giới thiệu phương pháp tọa thiền. "Không gian lễ Phật" giải thích ý nghĩa của việc lễ Phật và hướng dẫn cách thực hiện theo nghi thức Phật giáo. Người dùng cũng có thể tra cứu tài liệu tại "Thư viện Phật pháp".

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn từng nhấn mạnh các hình thức trực tuyến có thể hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin Phật giáo chính thống, nhưng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đời sống tâm linh tại tự viện.