Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 45 năm đồng hành cùng dân tộc, lan tỏa lòng từ bi

Sáng 6.11, đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chư tôn đức Giáo hội.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026) là dịp ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của Giáo hội, đồng thời hướng đến việc tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM tham dự đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham dự đại lễ, về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang, trưởng lão hòa thượng Tăng Nô, trưởng lão hòa thượng Viên Minh, trưởng lão hòa thượng Chau Ty, đồng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự, các ban chuyên môn, Giáo hội tỉnh, thành phố.

Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Gần 2.000 đại biểu dự đại lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng tham dự có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; đại tá Lê Công Anh, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ còn có sự tham dự của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Anh Tiến, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), cùng đại diện các tôn giáo bạn.

Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại đại lễ, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử đối với đạo pháp và dân tộc.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Phó thủ tướng Thường trực, trải qua hàng nghìn năm, Phật giáo luôn gắn bó với dân tộc. Những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của đạo Phật đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngày 7.11.1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của tăng ni, phật tử.

Phó thủ tướng Thường trực cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà chúc mừng lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa chúc mừng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trải qua 45 năm, Giáo hội không ngừng phát triển, đẩy mạnh giáo dục, hoằng pháp, bảo tồn văn hóa và các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhiều tăng ni tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, chăm lo sức khỏe người dân.

"Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật", Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó thủ tướng Thường trực khẳng định Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông mong Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hoàn thiện tổ chức, phát huy các giá trị từ bi, nhân ái, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết trải qua hơn 2.000 năm hiện diện trên đất Việt, Phật giáo đã gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần hình thành những giá trị đạo đức, nhân văn và truyền thống yêu nước.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Chư tôn đức tăng ni, phật tử tiêu biểu cùng tham dự lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

"Tinh thần từ bi của đạo Phật được thể hiện qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, tăng ni, phật tử luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân", trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Giáo hội mở rộng quan hệ với các tổ chức Phật giáo quốc tế. Đáng chú ý, Việt Nam đã 4 lần đăng cai đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, gần nhất là năm 2025 tại TP.HCM, cùng các sự kiện cung nghinh xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ và xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức.

Trưởng lão hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tri ân đại biểu đến dự đại lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự đại lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện tôn giáo bạn tại đại lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước đến 9 tăng ni của Giáo hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Hướng đến chặng đường mới, trưởng lão hòa thượng kêu gọi tăng ni, phật tử trong và ngoài nước tiếp tục đoàn kết, giữ gìn giới luật, nâng cao đạo hạnh, đổi mới hoạt động Phật sự và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.