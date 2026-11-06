Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 45 năm đồng hành cùng dân tộc, lan tỏa lòng từ bi

Sáng 6.11, đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chư tôn đức Giáo hội.
Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026) là dịp ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của Giáo hội, đồng thời hướng đến việc tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tham dự đại lễ, về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang, trưởng lão hòa thượng Tăng Nô, trưởng lão hòa thượng Viên Minh, trưởng lão hòa thượng Chau Ty, đồng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự, các ban chuyên môn, Giáo hội tỉnh, thành phố.
Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Cùng tham dự có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.
Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; đại tá Lê Công Anh, Phó giám đốc Công an TP.HCM.
Đại lễ còn có sự tham dự của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Anh Tiến, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), cùng đại diện các tôn giáo bạn.
Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới
Phát biểu tại đại lễ, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử đối với đạo pháp và dân tộc.
Theo Phó thủ tướng Thường trực, trải qua hàng nghìn năm, Phật giáo luôn gắn bó với dân tộc. Những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của đạo Phật đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
Ngày 7.11.1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của tăng ni, phật tử.
Trải qua 45 năm, Giáo hội không ngừng phát triển, đẩy mạnh giáo dục, hoằng pháp, bảo tồn văn hóa và các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhiều tăng ni tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, chăm lo sức khỏe người dân.
"Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật", Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
Phó thủ tướng Thường trực khẳng định Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông mong Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hoàn thiện tổ chức, phát huy các giá trị từ bi, nhân ái, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc
Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết trải qua hơn 2.000 năm hiện diện trên đất Việt, Phật giáo đã gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần hình thành những giá trị đạo đức, nhân văn và truyền thống yêu nước.
"Tinh thần từ bi của đạo Phật được thể hiện qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, tăng ni, phật tử luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân", trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.
Trong lĩnh vực đối ngoại, Giáo hội mở rộng quan hệ với các tổ chức Phật giáo quốc tế. Đáng chú ý, Việt Nam đã 4 lần đăng cai đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, gần nhất là năm 2025 tại TP.HCM, cùng các sự kiện cung nghinh xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ và xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức.
Hướng đến chặng đường mới, trưởng lão hòa thượng kêu gọi tăng ni, phật tử trong và ngoài nước tiếp tục đoàn kết, giữ gìn giới luật, nâng cao đạo hạnh, đổi mới hoạt động Phật sự và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Tại đại lễ, trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang tuyên đọc thông điệp của đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường 45 năm, Đức Pháp chủ ghi nhận những thành tựu của Giáo hội trong hoằng pháp, giáo dục tăng ni, bảo tồn văn hóa Phật giáo, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời tri ân các bậc tiền bối, tăng ni, phật tử cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
"Trước vận hội mới của đất nước và những biến chuyển sâu sắc của thời đại, tôi mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm phương châm hành đạo", thông điệp của Đức Pháp chủ nhấn mạnh.
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