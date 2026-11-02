Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về trào lưu lạy Phật online?

Liên quan đến trào lưu đi chùa online, lạy Phật online đang được chia sẻ trên mạng xã hội, PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi tại họp báo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.

Trả lời vấn đề này, thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông tin về việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động Phật giáo cũng như định hướng quản lý các hoạt động tôn giáo trên không gian mạng.

Lạy Phật online không thể thay thế hoàn toàn việc đến chùa

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho rằng việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động Phật giáo là cần thiết, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, các hình thức trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn những trải nghiệm tâm linh truyền thống tại chùa, tự viện.

Theo thượng tọa, những tiện ích trên không gian mạng có thể hỗ trợ người sử dụng tìm hiểu giáo lý, lắng nghe, thực tập và xây dựng nền tảng kiến thức Phật pháp cơ bản.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về trào lưu đi chùa, lạy Phật online ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết có một bộ phận lợi dụng các hoạt động này. Bên cạnh đó, có những người xuất phát từ mong muốn đóng góp, lan tỏa Phật pháp nhưng do chưa hiểu biết đầy đủ nên có thể dẫn đến những nhận thức sai lệch.



Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thời gian qua, Giáo hội đã nỗ lực xây dựng mạng xã hội Phật giáo Butta nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống, đồng thời tạo thêm môi trường để tăng ni, phật tử tiếp cận, học tập và thực hành Phật pháp trong thời đại số.

Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, mạng xã hội Phật giáo Butta dự kiến ra mắt phiên bản mới, bổ sung các tiện ích như "Thiền đường số", "Không gian lễ Phật", "Thư viện Phật pháp", hỗ trợ việc học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến.

"Mạng xã hội Phật giáo Butta không thể thay thế hoàn toàn những trải nghiệm đời sống tâm linh truyền thống tại chùa, tự viện. Tuy nhiên, nền tảng này có thể hỗ trợ, hướng dẫn người dân tìm hiểu, lắng nghe và thực hành Phật pháp, phù hợp với thời đại số, đồng thời cung cấp nguồn thông tin chính thống", thượng tọa Thích Minh Nhẫn nói.

Giáo hội đã từng chế tài tăng ni tham gia mạng xã hội chưa đúng quy định

Theo thượng tọa Thích Minh Nhẫn, trước những quy định pháp luật về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.1.2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ bổ sung một số nội dung liên quan trong lần tu chỉnh Hiến chương sắp tới nhằm bảo đảm sự đồng bộ.



Trong đó, Giáo hội sẽ cụ thể hóa các quy định về hoạt động trên không gian mạng, đồng thời hướng dẫn tăng ni tham gia mạng xã hội, thực hiện hoạt động hoằng pháp trực tiếp và trực tuyến.

Thượng tọa nhấn mạnh, không phải đến khi các quy định pháp luật mới có hiệu lực, Giáo hội mới quan tâm đến việc quản lý hoạt động Phật giáo trên không gian mạng.

Thực tế, trong thời gian qua, thông qua quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương, Giáo hội đã có những quy định và chế tài đối với các trường hợp tăng ni tham gia mạng xã hội, hoạt động truyền thông số chưa đúng quy định.

Cuộc họp báo thông tin trước Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X chiều 2.11 ẢNH: ĐĂNG HUY

Trong nhiệm kỳ tới, những nội dung này sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng các quy định trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo thượng tọa Thích Minh Nhẫn, phương hướng hoạt động Phật sự của Giáo hội với 12 nhiệm vụ đã đề cập những định hướng cụ thể, trong đó có việc tiếp tục quản lý, hướng dẫn hoạt động Phật giáo trên không gian mạng phù hợp với quy định pháp luật.

"Mục tiêu là xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nơi tăng ni, tín đồ và phật tử có thể cùng tham gia, đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo", thượng tọa Thích Minh Nhẫn nói.