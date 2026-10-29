Đại nhạc hội Phật giáo tại TP.HCM tối 3.11: Người dân nhận vé miễn phí ở đâu?

Ngày 28.10, Ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại nhạc hội "Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm", dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.11 tại Nhà hát Hòa Bình.

Chương trình hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).

Ban Văn hóa - Nghi lễ kiểm tra công tác chuẩn bị tại Nhà hát Hòa Bình ẢNH: TUỆ TÂM

Trao đổi với Thanh Niên, thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm chương trình, cho biết đại nhạc hội không chỉ dành riêng cho phật tử mà còn hướng đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Người dân muốn nhận vé tham dự có thể đến văn phòng Ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 hoặc từ 14 giờ đến 17 giờ. Thông tin chi tiết liên hệ ni sư Thích nữ Trung Tín, Phó văn phòng, qua số điện thoại 0364.437.107.



Đưa đạo Phật vào đời sống qua âm nhạc

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, hơn 2.000 năm hiện diện tại Việt Nam, Phật giáo đã gắn bó với đời sống người dân, từ đạo lý hiếu kính, lòng bao dung đến trách nhiệm với đất nước. Hình ảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông là một biểu tượng tiêu biểu cho sự hòa quyện giữa đạo pháp và dân tộc.

Tinh thần ấy được chuyển tải qua 3 chương nghệ thuật: "Ánh đạo vàng", "Phật giáo vàng son một thuở" và "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc".

Thượng tọa Thích Trí Chơn (bìa trái), Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm chương trình ẢNH: TUỆ TÂM

Các tiết mục kết hợp âm nhạc, vũ đạo, hợp xướng và tư liệu lịch sử. Trong đó, "Sen Việt ngàn năm" tái hiện những hình ảnh quen thuộc như Yên Tử, chùa Thiên Mụ, Việt Nam Quốc Tự; "Trái tim Bồ tát" tưởng nhớ Bồ tát Thích Quảng Đức, còn "Đóa hoa dâng người" tri ân những bậc cao tăng đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

"Niềm tôn kính Phật thiêng liêng nhất là nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức, thực hành lòng nhân ái, bao dung và phụng sự. Tinh thần yêu tổ quốc cao quý nhất là trách nhiệm với xã hội, xây dựng đất nước hôm nay", thượng tọa nhấn mạnh.

Đi tìm bình an giữa cuộc sống hiện đại

Nói về lý do lựa chọn âm nhạc để chuyển tải thông điệp Phật giáo, thượng tọa Thích Trí Chơn cho rằng cuộc sống hiện đại mang đến nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người đối diện với không ít áp lực, bất an.

"Đôi khi chúng ta quá bận rộn với công việc mà quên lắng nghe chính mình, quá chú trọng thành công bên ngoài mà ít quan tâm đến sự bình an nội tâm", thượng tọa chia sẻ.

Người dân có thể liên hệ Văn phòng ban Văn hóa - Nghi lễ tại Việt Nam Quốc Tự để nhận vé ẢNH: TUỆ DUYÊN

Theo thượng tọa, một giai điệu về quê hương có thể đánh thức ký ức cội nguồn, một lời ca về tình người có thể nuôi dưỡng sự cảm thông, chia sẻ. Trong Phật giáo, bình an không có nghĩa là không có khó khăn, mà là khả năng nhận diện, thấu hiểu và chuyển hóa những bất an trong tâm thức.

Để đưa Phật giáo đến gần hơn với giới trẻ, đại nhạc hội có những tiết mục kết hợp vũ đạo và nghệ thuật sân khấu hiện đại. Trong đó, "Tự hào người con Phật" chuyển tải tinh thần sống tỉnh thức, hiểu biết và yêu thương; "Bé vui đón Phật" hướng đến thiếu nhi.



"Thành công của một chương trình nghệ thuật mang tinh thần Phật giáo không phải là ánh đèn sân khấu, mà là ánh sáng của tình thương và trí tuệ được thắp lên trong lòng mỗi người", thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ.

Ban tổ chức gấp rút rà soát các công tác cho đêm nhạc ẢNH: TUỆ TÂM

Chương trình diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.11 tại Nhà hát Hòa Bình ẢNH: BTC



