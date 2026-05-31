Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự: Đức Pháp chủ mong phật tử thắp sáng ngọn đèn của lòng từ bi

Sáng 31.5 (tức 15.4 âm lịch), đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Cùng dự đại lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Viên Minh, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban của Trung ương giáo hội và Phật giáo TP.HCM.

Về phía chính quyền có ông Phạm Khắc Nguyên, Phó trưởng phòng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành, tổng lãnh sự các nước và đại diện các tôn giáo bạn, chư tăng ni, phật tử.

Thắp lên ngọn đèn từ bi mùa Phật đản

Trong buổi lễ, trưởng lão hòa thượng Viên Minh đã đọc thông điệp đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng.

Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng mong mỏi chư vị tôn túc, tăng ni, phật tử tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.



Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, Đức Pháp chủ mong rằng mỗi người đệ tử Phật nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng thông qua diễn văn đại lễ Phật đản của Chủ tịch Hội đồng Trị sự - trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự kêu gọi mỗi người con Phật cần thắp sáng tinh thần phụng sự nhân sinh, đem giáo lý từ bi và trí tuệ ứng dụng vào đời sống hàng ngày; xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành; lan tỏa văn hóa yêu thương, tinh thần trách nhiệm và lối sống đạo đức trong cộng đồng.



Tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong công tác từ thiện nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa theo phương châm "tốt đời, đẹp đạo" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM sẽ góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM "có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Văn Bảy gửi lời chúc chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử luôn mạnh khỏe, hanh thông, an lạc và thành tựu viên mãn trong mọi công việc Phật sự, thế sự.

