Người dân TP.HCM đi chùa tắm Phật, tìm bình an mùa Phật đản 2026

Vũ Phượng
27/05/2026 06:15 GMT+7

Dịp Phật đản 2026, nhiều người dân TP.HCM tìm đến các ngôi chùa để tắm Phật, thắp hương, cầu bình an.

Mùa Phật đản, các ngôi chùa ở TP.HCM đón người dân, phật tử đến chiêm bái, thắp hương và thực hiện nghi thức tắm Phật. Trong không gian rực ánh đèn và ngập sắc hoa, từng dòng người chậm rãi xếp hàng bên tôn tượng Đức Phật sơ sanh, nhẹ tay múc từng gáo nước thơm tưới lên vai tượng với vẻ thành kính, an yên.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chủ trì khóa lễ tắm Phật tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa)

ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Có người đi một mình, có gia đình đưa con nhỏ đến chùa từ sớm, cũng có những bạn trẻ mặc áo lam, tay chắp trước ngực lặng lẽ đứng chờ đến lượt. Giữa tiếng kinh và mùi hương trầm thoảng nhẹ, nghi thức tắm Phật khiến không khí mùa Phật đản trở nên gần gũi hơn.

Tìm phút an yên ở chùa mùa Phật đản

Nhiều người dân chia sẻ bản thân cùng gia đình đi chùa không chỉ để cầu bình an, mà còn muốn tìm cảm giác nhẹ lòng trong mùa Phật đản. Những em nhỏ được cha mẹ hướng dẫn cầm gáo nước tắm Phật, những cụ già kiên nhẫn đứng giữa dòng người đông đúc hay ánh mắt chăm chú của người trẻ trước lễ đài… tạo nên khung cảnh trang nghiêm.

Phật tử gần xa về chùa Phổ Quang dự lễ tắm Phật

ẢNH; TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Tại chùa Ngọc Hoàng (phường Tân Định) sáng 26.5 (tức mùng 10.4 âm lịch), chị Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, ở phường Bình Thạnh) cho biết năm nào đến mùa Phật đản chị cũng dành thời gian đi chùa thực hiện nghi lễ tắm Phật vào giờ nghỉ trưa của công ty.

"Cả năm quay cuồng với công việc nên lúc bước vào chùa, nghe tiếng kinh và tự tay tắm Phật, tôi thấy lòng mình dịu lại. Không hẳn là cầu điều gì lớn lao, chỉ mong bản thân bình an và sống nhẹ nhàng hơn", chị nói.

Một học sinh được cha mẹ đưa đến chùa Ngọc Hoàng thực hiện nghi lễ tắm Phật sáng 26.5

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), ông Lê Văn Hùng (56 tuổi) đưa cháu gái đến chùa từ sớm để cùng tham gia nghi thức tắm Phật. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp để con cháu hiểu thêm về văn hóa Phật giáo và học cách sống thiện lành.

"Tôi thích nhất là không khí mùa Phật đản ở chùa, rất đông nhưng ai cũng nhẹ giọng, từ tốn. Giữa thành phố lúc nào cũng vội vã, có những phút như vậy thấy quý lắm", ông Hùng chia sẻ.

Với phật tử, Phật đản là dịp tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời và là thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình, sống chậm hơn, hướng thiện và nuôi dưỡng lòng từ bi

ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Giữ tâm ý thanh tịnh, sống tốt đời đẹp đạo

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú về việc "không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh".

Người dân thành kính đảnh lễ trước tôn tượng Đức Phật đản sanh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trưởng lão hòa thượng cho rằng những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật ngày càng có ý nghĩa trong xã hội hiện đại - nơi con người đang đối diện nhiều áp lực về tinh thần, khoảng cách giàu nghèo, khủng hoảng đạo đức, xung đột và biến đổi môi trường.

Từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống "tốt đời đẹp đạo", góp sức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành cùng đất nước trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn chủ quyền quốc gia.

Tại Việt Nam, các hoạt động mừng đại lễ Phật đản thường diễn ra từ mùng 8.4 đến rằm tháng 4 âm lịch

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều em nhỏ theo ông bà, cha mẹ đến chùa mùa Phật đản

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trưởng lão hòa thượng cũng nhắn gửi mỗi người con Phật cần mang tinh thần từ bi và trí tuệ ứng dụng vào đời sống thường ngày, bắt đầu từ việc xây dựng gia đình hạnh phúc, sống trách nhiệm, lan tỏa yêu thương và gìn giữ các giá trị đạo đức trong cộng đồng.

Ngoài kia phân biệt đủ rồi, tấm bảng đặc biệt trong chùa xoa dịu lòng người trẻ

Bên ngoài cánh cửa thiền môn, nhiều người trẻ quá mệt mỏi với những cuộc đua phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp. Tìm về ngôi chùa treo tấm bảng đặc biệt "Ở đây ai cũng được thương", ai nấy cũng rưng rưng nước mắt khi tìm lại được giá trị đích thực của sự bình đẳng và lòng tử tế.

Thức trắng đêm lướt điện thoại trong vô thức, người trẻ đang tự 'hút cạn' bình an?

Bí thư Trần Lưu Quang thăm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dịp Phật đản 2026

