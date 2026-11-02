Lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tổ chức tại TP.HCM

Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7.11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Đại hội Phật giáo tổ chức tại TP.HCM sau 9 lần tổ chức tại Hà Nội.



Cùng dịp này, Giáo hội tổ chức đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026).

Họp báo diễn ra chiều 2.11 tại TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HUY

Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni, cùng các phật tử tiêu biểu, đại diện các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Sự kiện còn có khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương.

Vì sao Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tổ chức sớm một năm?

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về đại hội ẢNH: ĐĂNG HUY

Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", đại hội sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026; xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026 - 2031) và kiện toàn tổ chức giáo hội.

Một trong những nội dung quan trọng là suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII.

Đại hội cũng sẽ tổ chức suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026, khen thưởng cấp Nhà nước và giáo hội, đồng thời thông qua nghị quyết đại hội.

Cuộc họp cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HUY

Trong nhiệm kỳ mới, giáo hội xác định lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, đổi mới hoạt động hoằng pháp và giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động Phật sự.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết hiện cả nước có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, hơn 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, giáo hội tổ chức 47 đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia. Gần 35.000 lượt tăng ni tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Chư tôn đức trong ban tổ chức tại cuộc họp ẢNH: ĐĂNG HUY

Trong nhiệm kỳ, có 1.366 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học; 44 nghiên cứu sinh tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ Phật học và 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ Phật học. Hiện có 37 nghiên cứu sinh đang theo học hệ tiến sĩ.

Các học viện Phật giáo Việt Nam cũng mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật với 11 trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài.

Trong hoạt động hoằng pháp, Giáo hội cho biết đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện các chùa, cơ sở tự viện có hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 phật tử tu học, sinh hoạt thường xuyên.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời các câu hỏi của phóng viên ẢNH: ĐĂNG HUY

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự thông tin tại họp báo ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó trưởng ban Thông tin - Truyền thông điều hành phần giải đáp ẢNH: ĐĂNG HUY

Nhân đại hội lần thứ X, mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ ra mắt phiên bản mới, bổ sung các tiện ích như "Thiền đường số", "Không gian lễ Phật", "Thư viện Phật pháp", hỗ trợ học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến.

Bên cạnh đó, tổng giá trị hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỉ đồng. Trong đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tại TP.HCM, việc cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ đến Việt Nam đã thu hút hơn 17 triệu lượt người chiêm bái, đảnh lễ.