Đại biểu Phật giáo dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 5.11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã đến dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Đoàn đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm diễn ra trong ngày đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).

Đây là một trong những hoạt động tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối hữu công, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày của đại hội và đại lễ.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự là trưởng đoàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức nằm tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, được khánh thành ngày 18.9.2010.

Đây là địa điểm gắn với sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân vào năm 1963 và để lại xá lợi trái tim bất diệt, một dấu mốc lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

Công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm, ghi nhận công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức, đồng thời lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phong trào đấu tranh của Phật giáo và nhân dân.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức ẢNH: NHẬT THỊNH

Xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức trở thành biểu tượng của tinh thần đại từ, đại bi vì dân tộc và đạo pháp ẢNH: NHẬT THỊNH

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức nằm tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu cũng là nơi hòa thượng đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức được đúc bằng hợp kim đồng, cao 6 m tính từ chân tượng, nặng 12 tấn. Phía sau tượng là bức phù điêu dài 16 m, cao 3 m, tái hiện phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, trong đó có phong trào đấu tranh của phật tử ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau hơn 16 năm khánh thành, công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tiếp tục là địa điểm tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân gắn với lịch sử Phật giáo Việt Nam.



Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có gần 2.000 đại biểu tham dự. Đại hội diễn ra đúng dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, kể từ ngày 7.11.1981.

Đây là dịp để tăng ni, phật tử trong và ngoài nước nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của giáo hội, đồng thời tiếp nối truyền thống Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội lần thứ X có phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Theo định hướng này, giáo hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn kết, hòa hợp, phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, đổi mới hoạt động hoằng pháp và giáo dục, hướng đến phụng sự nhân sinh.



Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 5 - 7.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây là những vấn đề được đặt ra trong định hướng hoạt động của giáo hội nhiệm kỳ mới.

Song song với đại hội, đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dịp tri ân các thế hệ tăng ni, phật tử đã đóng góp cho sự phát triển của giáo hội và các hoạt động phụng sự cộng đồng.