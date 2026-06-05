Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp tôn trí xá lợi trái tim

Sáng 5.6, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm dự lễ tưởng niệm 63 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Lễ tưởng niệm được cử hành trang nghiêm trước tháp Đa Bảo - nơi tôn trí vĩnh viễn xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm dự lễ tưởng niệm 63 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ẢNH: ĐĂNG HUY

Tham dự buổi lễ còn có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và đại diện Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa phương.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trước tháp Đa Bảo - nơi tôn trí vĩnh viễn xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức ẢNH: ĐĂNG HUY

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưởng niệm 63 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Hành trình xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về tháp Đa Bảo

Xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức gắn liền với pháp nạn Phật giáo năm 1963. Ngày 11.6.1963, để phản đối sự đàn áp Phật giáo và kêu gọi tự do tín ngưỡng, ngài phát nguyện vị pháp thiêu thân tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Giữa ngọn lửa bùng cháy, ngài vẫn an nhiên thiền tọa. Hình ảnh ấy đã gây xúc động mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tinh thần từ bi, bất bạo động và sự hy sinh vì đạo pháp, dân tộc.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành buổi lễ ẢNH: ĐĂNG HUY

Sau lễ trà tỳ, trái tim của ngài vẫn còn nguyên vẹn dù tiếp tục được đưa vào lò đốt ở nhiệt độ rất cao. Từ đó, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn kính như biểu tượng của lòng đại từ bi và ý chí kiên định.

Xá lợi sau đó được tôn trí tại chùa Xá Lợi, chuyển về Việt Nam Quốc Tự rồi gửi lưu giữ tại Ngân hàng Pháp ở Sài Gòn. Năm 1991, xá lợi được bàn giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo quản theo văn bản ký gửi ngày 26.4.1991.

Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm trong tiếng chuông trống bát nhã ẢNH: ĐĂNG HUY

Cung rước xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về Việt Nam Quốc Tự là tâm nguyện lớn nhất của Đức Pháp chủ ẢNH: ĐĂNG HUY

Sau nhiều năm được gìn giữ cẩn mật, chiều 5.5.2025, hội đủ nhân duyên, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh trở về Việt Nam Quốc Tự trong niềm xúc động của tăng ni, phật tử cả nước.

Trước khi được an vị tại tháp Đa Bảo, mỗi năm vào ngày tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều đến nơi lưu giữ xá lợi để đảnh lễ và tưởng niệm công hạnh của ngài.



Chư tôn đức tham dự buổi lễ tại Việt Nam Quốc Tự ẢNH: ĐĂNG HUY

Biểu tượng của tinh thần từ bi

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng từng chia sẻ rằng, ở bất kỳ cương vị nào, Bồ tát Thích Quảng Đức cũng luôn đem hết tâm nguyện và nghị lực để phụng sự đạo pháp, dân tộc và đất nước. Đó là tấm gương mà các thế hệ hậu học cần noi theo.

"Tấm gương của Bồ tát Thích Quảng Đức cũng như các bậc tiền bối luôn nhắc nhở người con Phật sống và hành đạo bằng trí tuệ, sự hòa hợp và tình thương đối với mọi người. Vì vậy, việc tổ chức lễ tưởng niệm trang nghiêm hôm nay không chỉ để tri ân tiền nhân mà còn để lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy trong đời sống hiện tại", hòa thượng nói.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HUY

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HUY

Buổi lễ diễn ra trước tháp Đa Bảo cao 63 m gồm 13 tầng ẢNH: ĐĂNG HUY

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho biết trong biến cố pháp nạn năm 1963, hành động vị pháp thiêu thân của Bồ tát Thích Quảng Đức cùng trái tim bất diệt được lưu giữ đến hôm nay đã trở thành biểu tượng của tinh thần từ bi, lòng yêu thương và sự hy sinh vì đạo pháp, dân tộc.



Lễ đài tưởng niệm trước tháp Đa Bảo ẢNH: ĐĂNG HUY

Đức Pháp chủ đi vòng quanh tháp Đa Bảo tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cảm tạ các chư tôn đức và các đơn vị đã đến tham dự lễ ẢNH: ĐĂNG HUY

Tháp Đa Bảo cao 63 m gồm 13 tầng. Đây là công trình tôn giáo kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963. Bảo tháp 13 tầng có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động.

