An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự

Trước khi được an vị tại tháp Đa Bảo, xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức được đại lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết niêm phong gửi ngân hàng Pháp, sau khi Pháp rút về nước, xá lợi được bàn giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mỗi năm tới ngày giỗ của hòa thượng Thích Quảng Đức, đại diện chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tới đảnh lễ, kính viếng