Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự

Vũ Phượng
Vũ Phượng
29/12/2025 09:22 GMT+7

Sáng 29.12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ an vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Tham dự lễ an vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự có Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng.

Cùng dự lễ có chư tôn đức trưởng lão hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP.HCM.

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 1.

Lễ an vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cử hành trang nghiêm với sự tham dự của chư tôn đức, phật tử và đại diện chính quyền

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 2.

Theo lời Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc thỉnh trái tim hòa thượng về rất khó khăn. Đến mùa Vesak vừa qua, Việt Nam được rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về, Pháp chủ một lần nữa thỉnh cầu được thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức để tăng ni, phật tử chiêm bái và an vị vĩnh viễn tại đây

ẢNH: ĐĂNG HUY

Clip: Lễ an vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 3.

Và đến khi đủ nhân duyên, chiều ngày 5.5.2025, xá lợi trái tim mới được cung thỉnh về Việt Nam Quốc Tự, đánh dấu cột mốc đặc biệt của Phật giáo Việt Nam

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 4.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng cử hành buổi lễ trong không khí trang nghiêm

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 5.

Câu chuyện về xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức xuất phát từ Pháp nạn năm 1963. Thời điểm này, chính quyền Ngô Đình Diệm đã đàn áp, bắt bớ tăng, ni, phong tỏa chùa chiền, sử dụng vũ trang dẫn đến nhiều cuộc biểu tình bất bạo động của Phật giáo

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 6.

Ngày 11.6.1963, Bồ tát Thích Quảng Đức quyết định tự thiêu thân để khép lại mọi bất công, để Phật giáo và 20 triệu đồng bào miền Nam lúc bấy giờ có thể sống trong hòa bình và tự do

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 7.

Giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM), Bồ tát Thích Quảng Đức tự tẩm xăng, châm lửa vào người. Ngọn lửa bốc cao phủ kín thân mình, Ngài vẫn an thiên tịnh tọa, lưng thẳng như tượng đồng

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 8.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM điều phối phần nghi lễ

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 9.

Cuộc đời hòa thượng Thích Quảng Đức thấy và thực tập được theo kinh Pháp Hoa nên ngài trở thành vị bồ tát. Hình ảnh hòa thượng ung dung, tự tại ngồi trong lửa tự thiêu, để lại trái tim bất diệt cho cuộc đời trở thành biểu tượng của tấm lòng đại từ bi

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 10.

Trước khi được an vị tại tháp Đa Bảo, xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức được đại lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết niêm phong gửi ngân hàng Pháp, sau khi Pháp rút về nước, xá lợi được bàn giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mỗi năm tới ngày giỗ của hòa thượng Thích Quảng Đức, đại diện chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tới đảnh lễ, kính viếng

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 11.
An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 12.

Tháp Đa Bảo cao 63 m gồm 13 tầng. Đây là công trình tôn giáo kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963. Bảo tháp 13 tầng có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động

ẢNH: ĐĂNG HUY

An vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam QuốcTự - Ảnh 13.

Xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức lần đầu được tôn trí và chiêm bái tại Việt Nam Quốc Tự trong dịp Vesak hồi tháng 5.2025

ẢNH: ĐĂNG HUY

Tin liên quan

Đức Pháp chủ GHPGVN: 'Thỉnh trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức là lời nguyện của tôi'

Đức Pháp chủ GHPGVN: 'Thỉnh trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức là lời nguyện của tôi'

Sáng nay 17.5, tại Việt Nam Quốc Tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo

Nơi Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 giờ ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức xá lợi trái tim bồ tát thích quảng đức An vị việt nam quốc tự tháp đa bảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận