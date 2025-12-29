Sáng 29.12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ an vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
Tham dự lễ an vị vĩnh viễn xá lợi trái timBồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự có Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng.
Cùng dự lễ có chư tôn đức trưởng lão hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP.HCM.
Clip: Lễ an vị vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự
Tháp Đa Bảo cao 63 m gồm 13 tầng. Đây là công trình tôn giáo kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963. Bảo tháp 13 tầng có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động
