Lễ cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo - trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) được cử hành lúc 8 giờ sáng nay.

Sau 5 ngày tôn trí xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở tầng trệt Việt Nam Quốc Tự, có hàng ngàn đoàn đã đến chiêm bái, có ngày số lượng người chiêm bái lên đến 60.000 người. Ban tổ chức đã điều chỉnh thời gian mở cửa từ 6 giờ 30 sáng, xuyên trưa và dừng tiếp nhận vào lúc 19 giờ hằng ngày.

Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức lần đầu tôn trí để người dân chiêm bái ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, tuy số lượng người vào chiêm bái xá lợi trái tim đông, nhưng nhờ sự phân luồng phù hợp, cùng với đó là điều tiết phân bổ các đoàn đăng ký trực tuyến trải đều thời gian nên dòng người liên tục, cộng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, lực lượng tham gia, nên mọi việc ổn định.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh của Bộ Công an, Công an TP, CSGT, tình nguyện viên... cùng tham gia hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân vào chiêm bái xá lợi trái tim bất diệt.

Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11.6.1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (Sài Gòn), nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) để lại xá lợi trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam.



Tháp Đa Bảo - nơi tôn trí xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ẢNH: NHẬT THỊNH

Trái tim của ngài sau đó được đưa trở về chùa Xá Lợi (Q.3) để tôn thờ, rồi chuyển sang Việt Nam Quốc Tự, sau đó được gửi vào Ngân hàng Pháp tại Sài Gòn, nay xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được bảo quản trong Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh phía Nam theo văn bản bàn giao - ký gởi 11 giờ trưa ngày 26.4.1991.

Chiều ngày 5.5.2025, hội đủ nhân duyên, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cung rước về Việt Nam Quốc Tự và lần đầu tiên tổ chức cho người dân chiêm bái.

Tháp Đa Bảo cao 63 m và có 13 tầng. Đây là công trình tôn giáo kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963. Bảo tháp 13 tầng có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động. Bảo tháp sau khi hoàn thành là nơi trưng bày tư liệu về cuộc đấu tranh lịch sử này.