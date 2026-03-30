Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự: Vì sao chỉ đảnh lễ bên ngoài?

Sáng 30.3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo thông tin Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong cuộc họp, hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã trả lời những câu hỏi về việc tôn trí và chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM họp báo trước đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức thế nào?

Theo hòa thượng Thích Lệ Trang, trong dịp đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và theo đề nghị của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP.HCM đã cung rước xá lợi trái tim về an vị tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Trong suốt thời gian diễn ra đại lễ, Phật giáo TP.HCM đã tạo điều kiện để đồng bào, Phật tử đến chiêm bái xá lợi. Sau đó, xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn thờ tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ: "Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức không chỉ là bảo vật của Phật giáo Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với Phật giáo thế giới. Xá lợi của ngài thể hiện sự hy sinh và công phu tu tập của một hành giả Phật giáo".

Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí vĩnh viễn trong Tháp Đa Bảo ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cũng cho biết, từ khi xá lợi trái tim được lưu giữ tại Ngân hàng Nhà nước đến khi được cung nghinh về Việt Nam Quốc Tự, luôn nhận được sự quan tâm của người dân, đồng thời được bảo đảm an ninh trong các thời điểm tôn trí.

Sau khi thống nhất, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tôn trí vĩnh viễn xá lợi tại Tháp Đa Bảo để phụng thờ.

"Phật tử và người dân khi đến chiêm bái chỉ đảnh lễ từ bên ngoài, không tiếp cận khu vực tôn thờ nhằm bảo đảm an ninh và sự tôn nghiêm. Vào các dịp Phật đản hay ngày kỷ niệm viên tịch của ngài, Giáo hội sẽ tổ chức các nghi lễ tưởng niệm tại Việt Nam Quốc Tự cũng như đài tưởng niệm ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu", hòa thượng Thích Lệ Trang nói.

Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ẢNH: ĐĂNG HUY

Liên quan vấn đề này, thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, việc nhập tháp là truyền thống trong đạo Phật. Sau khi xá lợi trái tim được tôn trí trong tháp, người dân và phật tử vẫn có thể đến chiêm bái bình thường từ bên ngoài, nhưng không còn được mục sở thị như trong thời gian diễn ra đại lễ Vesak trước đó.

Phật giáo TP.HCM phát huy tinh thần từ bi

Cũng tại buổi họp báo, hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đổi mới sau sáp nhập. Đây cũng là kỳ đại hội Phật giáo đầu tiên được tổ chức trên phạm vi 34 tỉnh, thành.

Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 - 5.4 tại Việt Nam Quốc Tự, với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Hòa thượng Thích Lệ Trang trả lời câu hỏi của phóng viên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tin thêm về hoạt động Phật sự, thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết trong nhiệm kỳ qua, tăng ni, Phật giáo các cơ sở tự viện trên địa bàn đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Nhiều chương trình hỗ trợ được triển khai kịp thời, góp phần giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn, với tổng kinh phí hơn 4.117 tỉ đồng.

Sau đại hội, Phật giáo TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ 100 - 150 tấn gạo cho người dân tỉnh Lai Châu trong mùa giáp hạt, sửa chữa trường học tại Điện Biên, trao học bổng cho học sinh vùng sâu, vùng xa ra Hà Nội học tập, triển khai chương trình "chăn ấm mùa đông", hỗ trợ con giống, hạt giống… nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với các địa phương.

Sau sáp nhập từ ngày 1.7.2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tập trung số lượng tăng ni và chùa lớn nhất cả nước với gần 12.000 tăng ni và 2.316 cơ sở tự viện.





