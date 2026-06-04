Trang nghiêm lễ tưởng niệm 63 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại TP.HCM

Sáng 4.6, tại thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa, TP.HCM), Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 63 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (11.6.1963 - 11.6.2026).

Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại thiền viện Quảng Đức ẢNH: ĐĂNG HUY

Tham dự buổi lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự, tăng ni và phật tử.

Trong không gian tĩnh lặng của thiền viện Quảng Đức, nhiều tăng ni, phật tử thành kính dâng hương trước di ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức. Khi tiếng chuông tưởng niệm vang lên, mọi người cùng chắp tay hướng tâm về sự kiện lịch sử đã làm rung động lương tri thế giới cách đây 63 năm.

Tham dự buổi lễ có đông đảo tăng ni, phật tử và đại diện các cơ quan ban ngành ẢNH: ĐĂNG HUY

Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đọc lời tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

Theo lời tưởng niệm, cách đây 63 năm, giữa cao trào đấu tranh của nhân dân và Phật giáo miền Nam đòi quyền tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, Bồ tát Thích Quảng Đức đã thực hiện hạnh nguyện vị pháp thiêu thân tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM) vào ngày 11.6.1963.

Trong bối cảnh Phật giáo đối mặt với nhiều bất công, sự hy hiến của ngài không nhằm khơi thêm hận thù hay đối đầu, mà là tiếng nói bất bạo động mạnh mẽ, cất lên vì công lý, quyền tự do tín ngưỡng và phẩm giá con người.

Chư tôn đức cùng chắp tay tưởng niệm ẢNH: ĐĂNG HUY

Giữa ngọn lửa, Bồ tát Thích Quảng Đức vẫn an nhiên trong chánh niệm, gửi gắm tâm nguyện bảo vệ đạo pháp, cầu mong đất nước thanh bình, nhân dân an lạc và mọi người được sống trong tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng.

Hành động vị pháp thiêu thân của ngài nhanh chóng trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963. Ngọn lửa ấy không chỉ làm rung động hàng triệu trái tim người Việt mà còn lay động dư luận quốc tế, góp phần giúp thế giới hiểu rõ hơn về khát vọng hòa bình, công lý và quyền sống trong phẩm giá của con người.

Tăng ni, phật tử tưởng niệm vị bồ tát dấn thân và là gương sáng về lòng yêu nước ẢNH: ĐĂNG HUY

Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, Bồ tát Thích Quảng Đức đã để lại tấm gương sáng về lòng yêu nước, sự dấn thân và tinh thần phụng sự. Hạnh nguyện của ngài tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho nhiều thế hệ tăng ni, phật tử, góp phần vun bồi khối đoàn kết của Phật giáo Việt Nam trên hành trình đồng hành cùng dân tộc.

Sau 63 năm, công đức và hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức vẫn sống mãi trong lòng người con Phật và nhiều thế hệ người Việt.

Từ phải qua: trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, hòa thượng Thích Giác Toàn, hòa thượng Thích Thiện Tâm thành kính làm lễ tưởng niệm ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương giáo hội cảm tạ tăng ni, phật tử cùng các đơn vị tham dự buổi lễ ẢNH: ĐĂNG HUY

Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức cũng là dịp để tăng ni, phật tử Việt Nam phát nguyện tiếp nối hạnh nguyện từ bi và trí tuệ của ngài ẢNH: ĐĂNG HUY

Từ tháp tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại chùa Hòe Nhai - Hồng Phúc giữa lòng Hà Nội, con đường mang tên Thích Quảng Đức bên chùa Quán Thế Âm ở TP.HCM, đến tượng đài tại công viên Bồ tát Thích Quảng Đức - nơi ngài vị pháp thiêu thân năm xưa vẫn lặng lẽ nhắc nhớ về một bậc chân tu đã lấy thân mình thắp sáng tinh thần từ bi, trí tuệ và dấn thân vì đạo pháp, dân tộc.

Theo hòa thượng Thích Huệ Thông, lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức cũng là dịp để tăng ni, phật tử Việt Nam phát nguyện tiếp nối hạnh nguyện từ bi và trí tuệ của ngài; giữ gìn sự hòa hợp của tăng đoàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Bồ tát Thích Quảng Đức đã để lại cho đời.