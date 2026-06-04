Những tờ biên lai viện phí mùa Phật đản khiến nhiều người xúc động

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, đoàn phật tử của Tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM) cùng thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện, đã đến Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền 225 triệu đồng được trao cho 5 em nhỏ đang chờ phẫu thuật tim.

Thượng tọa Thích Trí Chơn thăm hỏi, động viên các gia đình có con đang điều trị tim bẩm sinh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong các phòng bệnh, nhiều em bé chỉ mới vài tuần tuổi đã nằm lọt thỏm giữa dây truyền dịch, ống thở và máy móc theo dõi nhịp tim. Có em vừa chào đời đã lập tức chuyển viện cấp cứu. Có em chưa kịp được cha mẹ đặt tên, hồ sơ bệnh án chỉ ghi vỏn vẹn: "Con bà…".

Những người chờ phép màu

Anh Trương Văn Bạn (34 tuổi, quê Cần Thơ) nghỉ làm nghề cơ khí nhiều tuần để ở lại bệnh viện chăm con gái mắc hẹp động mạch tim, viêm phổi và nhiễm trùng máu. Người cha trẻ cho biết thời gian qua anh gần như chỉ quanh quẩn giữa hành lang bệnh viện và phòng hồi sức của con. Khi đoàn phật tử trao khoản hỗ trợ 30 triệu đồng cho ca mổ tim của bé, anh cầm tờ biên nhận viện phí mà tay run run.

"30 triệu đồng bằng khoảng 4 tháng thu nhập của tôi nếu không phải chi tiêu gì hết", anh nói rồi lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.

Vợ anh vừa sinh con xong phải ở quê chăm cha bệnh, một mình anh ở lại TP.HCM xoay xở viện phí và chăm con gái. "Có lúc bác sĩ báo chi phí điều trị lớn quá, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa", anh chia sẻ.

Ở cuối dãy hành lang bệnh viện, chị Lê Thị Sâm (32 tuổi, quê Đắk Lắk) ngồi cạnh con gái hơn 3 tháng tuổi nhưng chỉ nặng hơn 2 kg vì mắc dị tật tim bẩm sinh và nhiều biến chứng nặng từ khi mới sinh. Hai vợ chồng chị đều là công nhân gỗ tại TP.HCM nhưng từ ngày con bệnh, chị nghỉ việc để chăm bé, còn chồng thường xuyên xin nghỉ làm để phụ vợ. "Chi phí điều trị tới giờ hơn 40 triệu đồng rồi. Vợ chồng tôi vay mượn khắp nơi mới xoay xở được", chị nói nhỏ.

Khi nhận khoản hỗ trợ 65 triệu đồng cho ca mổ sắp tới của con, người mẹ trẻ ôm chặt tờ biên lai viện phí rồi liên tục cúi đầu cảm ơn đoàn phật tử. "Vợ chồng tôi chỉ biết xin được bao nhiêu hay bấy nhiêu để cứu con, không ngờ hôm nay lại được giúp nhiều đến vậy", chị xúc động. Nhiều ngày qua, cứ lúc rảnh chị lại ghé tịnh thất gần bệnh viện để cầu an cho con gái.

Chia tay đoàn phật tử, chị Sâm vẫn đứng rất lâu ngoài hành lang bệnh viện. Nhìn con nằm trên giường bệnh, đôi mắt người mẹ đỏ hoe sau chuỗi ngày dài gần như kiệt sức vì lo lắng.

Ý nghĩa mùa Phật đản

Đi cùng đoàn phật tử đến thăm các bệnh nhi, thượng tọa Thích Trí Chơn nhiều lần lặng người trước cảnh những người cha, người mẹ ăn ngủ ở bệnh viện suốt nhiều tháng để chăm con.

Nhóm phật tử hỗ trợ 225 triệu đồng viện phí cho các bệnh nhi chờ mổ tim tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đứng trước những em bé nhỏ xíu nằm giữa chằng chịt dây nhợ và máy móc, vị thầy chắp tay cầu chúc các em đủ sức vượt qua bệnh tật để sớm trở về với gia đình.

"Nghe chuyện cha mẹ thức trắng nhiều đêm để nuôi con mà thấy thương lắm", thượng tọa nhẹ giọng động viên các phụ huynh. Theo thượng tọa, bệnh tật là điều không ai mong muốn nhưng chỉ cần cha mẹ còn cố gắng vì con thì hy vọng vẫn còn ở phía trước.

Nhiều phật tử trong đoàn cũng không giấu được xúc động khi bước vào khu hồi sức. "Mình khỏe mạnh, con mình bình an, nhiều khi nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng vào đây mới thấy có những người chỉ mong con còn được thở thôi đã là hạnh phúc lớn nhất rồi", một nữ phật tử chia sẻ.

Với nhiều người trong đoàn, sự an lạc mùa Phật đản không nằm ở những điều quá lớn lao mà đôi khi chỉ là khoảnh khắc giúp một em bé có thêm cơ hội bước vào phòng mổ. Giữa những ngày tháng căng thẳng nơi bệnh viện, sự sẻ chia ấy trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn với nhiều gia đình đang chật vật giành giật sự sống cho con.