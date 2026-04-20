Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 hỗ trợ viện phí, cứu bé bị tim bẩm sinh

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2, các y bác sĩ của khoa đã can thiệp thành công bằng thông tim cho nam bệnh nhi P.N.T (3 tuổi, nặng 13 kg), ở xã Phú Giáo, TP.HCM.

Sau khi được thông tim, bé T. đã được cho xuất viện ngay ngày hôm sau. Hiện tại tình hình sức khỏe bé T. ổn định và có thể tái khám tại địa phương mà không cần quay trở lại bệnh viện.

Đây là một trong những trẻ được chẩn đoán mắc bệnh lý tim mạch trong đợt thăm khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh vừa qua của bệnh viện tại xã Phú Giáo nhân ngày Sức khỏe toàn dân (7.4).

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho bé T. Ảnh: BVCC

Hỗ trợ toàn bộ kinh phí

Bé T. được đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đến kiểm tra và siêu âm tim tầm soát tại địa phương vào ngày 5.4. Theo thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Đại Bằng, sau khi siêu âm tim, bé T. được chẩn đoán bệnh thông liên nhĩ lỗ lớn kèm suy dinh dưỡng nặng.

Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho hay bé T. thường ăn kém và viêm phổi tái lại nhiều lần. Sau khi tầm soát, các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn và khuyến khích người nhà đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để được can thiệp điều trị.

Đây là một trường hợp thông liên nhĩ phức tạp với kích thước lỗ thông rất lớn (21 mm) và rìa mỏng, gây khó khăn cho can thiệp thông tim, nếu không điều trị sẽ dễ gặp các biến chứng thông liên nhĩ. Bệnh nhi sau đó đã được hội chẩn và chuẩn bị các phương án điều trị tốt nhất.

Được biết, bé T. ở với bà nội, ba mẹ không sống chung, ba bé đi làm ăn xa nên không có nhiều điều kiện chăm sóc. Nhận thấy bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Khiết Tâm của bệnh viện đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí, kịp thời cứu chữa cho bé.

Cùng với sự tận tâm và kinh nghiệm vững vàng, các y bác sĩ đã can thiệp thành công lỗ thông liên nhĩ bằng thông tim, giúp bệnh nhi không cần phải trải qua quá trình phẫu thuật mổ tim hở phức tạp. Bên cạnh đó, bé T. còn được thăm khám và điều trị bệnh viêm mũi họng cấp, sâu răng và vấn đề suy dinh dưỡng.

Các dấu hiệu nhận biết của thông liên nhĩ ở trẻ

Liên quan đến bệnh thông liên nhĩ, bác sĩ Phượng cho biết đây là một dạng bệnh tim bẩm sinh tương đối hay gặp ở trẻ em. Bệnh có thể làm cho trẻ chậm tăng cân, mắc bệnh viêm phổi và có thể dẫn đến suy tim nếu không được can thiệp điều trị.

Để điều trị kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm, bác sĩ Phượng khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ thăm khám ngay khi có các dấu hiệu sau: