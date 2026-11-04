Hơn 2.500 người dự đêm nhạc chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Đêm nhạc hội "Quê hương một dải, đạo sáng ngàn năm" do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức, chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Lệ Trang và thượng tọa Thích Phước Nguyên tặng hoa của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đến ban tổ chức ẢNH: B.T.C

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Phương Thanh, Đức Tuấn, Randy, Nguyễn Phi Hùng, Tố My, Quốc Đại, Thanh Lan, Diệu Đan, Khánh Loan, Lâm Thanh Sơn cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Tham dự chương trình có hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức, tăng, ni.



Phát biểu tại chương trình, thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm chương trình cho biết đại nhạc hội được tổ chức trong niềm hoan hỷ hướng về hai sự kiện lớn của Phật giáo Việt Nam. Những khúc hát, lời ca, điệu nhạc được dâng lên cúng dường, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu về ý nghĩa của đêm nhạc hội

"Đại nhạc hội đêm nay không chỉ là mừng 45 năm Giáo hội, Đại hội Phật giáo toàn quốc mà còn khơi gợi trách nhiệm của người con Phật hôm nay, mang một sứ mệnh thế nào để gìn giữ ân đức, sự gầy dựng của tổ tiên và thành quả hôm nay để tiếp tục phát triển", thượng tọa nhấn mạnh.

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, những khúc hát, điệu đàn trong chương trình là nhịp cầu kết nối lòng người, lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và bao dung, giúp người con Phật hiểu hơn về đạo pháp và dân tộc.

Các tiết mục kết hợp âm nhạc, vũ đạo, hợp xướng và tư liệu lịch sử

Đêm nhạc hội có những tiết mục kết hợp vũ đạo và nghệ thuật sân khấu hiện đại

Thành công của chương trình là ánh sáng của tình thương và trí tuệ được thắp lên trong lòng mỗi người

Trong khuôn khổ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Chiều 5.11, các hoạt động triển lãm, thiền trà và dâng pháp phục dự kiến diễn ra ở thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Tối 6.11 sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an tại sân trước đại giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Sau đó là chương trình nhạc kịch cải lương về đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận tổ chức tại hội trường Minh Châu.