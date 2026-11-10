Đi chùa online trên mạng xã hội Butta của Giáo hội Phật giáo có gì đặc biệt?

Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật hay tìm hiểu Phật pháp ngay trên điện thoại là những tiện ích được giới thiệu trên mạng xã hội Butta của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nền tảng này vừa ra mắt phiên bản mới, mở rộng các hình thức học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến.

Mạng xã hội Phật giáo Butta là nền tảng mạng xã hội chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ra mắt khoảng 7 năm trước, Butta được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển nhằm cung cấp thông tin chính thống, kết nối tăng ni, phật tử và hỗ trợ người dân học tập, thực hành Phật pháp trên không gian mạng.

Đi chùa online trên Butta thế nào?

Để trải nghiệm, người dùng có thể truy cập website https://butta.vn/ hoặc tải ứng dụng Butta trên App Store và CH Play. Tại trang chủ, người dùng có thể đăng nhập tài khoản hoặc lựa chọn trải nghiệm với tư cách khách.

Không chỉ cung cấp thông tin về các hoạt động Phật sự, Butta còn có nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng tìm hiểu và thực hành Phật pháp ngay trên điện thoại, máy tính.

Trong đó, mục "Thực tập" có các nội dung hướng dẫn ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, chuông chánh niệm và thiền đường. Mỗi tiện ích có giao diện riêng, kèm hướng dẫn để người dùng tìm hiểu cách thực hành.

Nhiều tiện ích để người dùng trải nghiệm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chẳng hạn, người muốn tìm hiểu về thiền có thể vào phần hướng dẫn ngồi thiền. Người có nhu cầu tụng kinh, niệm Phật hoặc lễ Phật cũng có thể tìm đến những nội dung tương ứng trên nền tảng này.

Bên cạnh đó, các mục "Học" và "Kết nối" có những tiện ích như "Thỉnh pháp", cho phép người dùng đặt câu hỏi về Phật pháp với tăng ni; nghe pháp thoại, tìm hiểu lịch khóa tu, tra cứu các ngôi chùa gần mình hoặc danh bạ tăng ni.

Butta cũng tích hợp video từ nhiều kênh truyền thông Phật giáo như Truyền hình An Viên, Giác Ngộ TV, Phật giáo Việt Nam, Phật sự Online TV. Người dùng còn có thể xem lịch âm và tìm đọc những lời Phật dạy.

Tuy nhiên, qua trải nghiệm của phóng viên, một số nội dung và tiện ích đi chùa online trên nền tảng này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó tổng thư ký đặc trách Tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết phiên bản mới của Butta tập trung hoàn thiện 3 nhóm tiện ích gồm thiền đường số, không gian lễ Phật và thư viện Phật pháp.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó tổng thư ký đặc trách Tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Các không gian này được định hướng hỗ trợ người tham gia học tập, thực hành Phật pháp trực tuyến, bên cạnh việc kết nối tăng ni, phật tử và cập nhật thông tin về các hoạt động Phật sự.

Ngoài ra, Butta còn hướng đến kết nối các hoạt động thiện nguyện cộng đồng, từng bước xây dựng hệ sinh thái hoằng pháp số an toàn, minh bạch, kết nối cộng đồng Phật giáo trong nước và quốc tế.

Vì sao giáo hội phát triển mạng xã hội Phật giáo riêng?

Theo thượng tọa Thích Minh Nhẫn, khi không có đủ nguồn thông tin chính thống, những thông tin không chính thống sẽ có điều kiện lấn át. Đây cũng là một trong những lý do giáo hội phát triển mạng xã hội Phật giáo Butta.

Thay vì chỉ tiếp cận những nội dung Phật giáo được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội khác, người dùng có thêm một kênh để tìm hiểu thông tin, học tập và thực hành Phật pháp theo định hướng của giáo hội.

Thượng tọa cho biết việc phát triển Butta nằm trong chủ trương đổi mới hoạt động của giáo hội, trong đó hoằng pháp và giáo dục là những nhiệm vụ trọng tâm.

Mạng xã hội Butta có các bài kinh, hướng dẫn thiền tập online ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đổi mới ở đây không có nghĩa là thay đổi những giá trị cốt lõi của Phật giáo, giới luật hay kinh điển, mà là đổi mới tư duy quản lý, hướng đến phương thức quản trị giáo hội hiện đại và tăng cường ứng dụng công nghệ.

Cùng với Butta, các nền tảng như Facebook, YouTube, Zalo, Phật sự Online, Giác Ngộ Online… cũng được sử dụng để truyền tải những buổi thuyết giảng, tụng kinh và chia sẻ Phật pháp trực tuyến.

Theo thông tin được thượng tọa Thích Minh Nhẫn cung cấp, các hoạt động này thu hút hàng chục nghìn người theo dõi, tham dự trên không gian mạng, trong đó có cả phật tử ở nước ngoài.

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoằng pháp trực tuyến cho hơn 400 tăng ni, triển khai lưu trữ bài giảng trên nền tảng đám mây và đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác hoằng pháp.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho rằng các hình thức học tập, thực hành Phật pháp trên mạng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đời sống tâm linh tại tự viện. Tuy nhiên, công nghệ có thể hỗ trợ hướng dẫn người dùng tiếp cận, lắng nghe và thực tập Phật pháp, đồng thời cung cấp nguồn thông tin chính thống.