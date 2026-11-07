Chiêm ngưỡng những tư liệu quý về pháp phục Phật giáo tại triển lãm ở TP.HCM

Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tổ chức triển lãm Văn hóa Phật giáo tại thư viện Trí Quảng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại khu vực trưng bày pháp phục, nhiều mẫu trang phục Phật giáo được giới thiệu với màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Bên cạnh những bộ y vàng, cam là các mẫu áo nâu, áo lam, cùng hình ảnh, tư liệu giới thiệu về pháp phục Phật giáo Việt Nam.

Tăng ni, phật tử xem những bộ pháp phục Phật giáo được giới thiệu tại triển lãm ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Ban Văn hóa Trung ương, pháp phục là một trong những nội dung nghiên cứu trọng điểm được giới thiệu tại triển lãm, cùng với ngôn ngữ, kiến trúc và di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.



Triển lãm cũng dành không gian trưng bày hàng trăm bức ảnh tư liệu về chặng đường 45 năm hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Qua những hình ảnh này, người xem có thể tìm hiểu các hoạt động Phật sự của lãnh đạo giáo hội qua nhiều thời kỳ, 13 ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo tại 34 tỉnh, thành phố và các cơ sở tự viện trên cả nước.

Một trong những hiện vật đáng chú ý tại triển lãm là bộ pháp y của Tổ Khánh Hòa - Như Trí, vị cao tăng có nhiều đóng góp cho phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó là các nội dung về Tam tạng kinh của hai hệ thống Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền, hoạt động nghiên cứu, phiên dịch kinh điển, thư pháp quốc ngữ và thiền trà.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết triển lãm là dịp nhìn lại những thành tựu của giáo hội sau 45 năm hình thành và phát triển.

Theo hòa thượng, những hình ảnh, tư liệu tại triển lãm phản ánh sự chung sức của nhiều thế hệ tăng ni, phật tử trong các hoạt động Phật sự và phụng sự cộng đồng.

Những dòng chữ trên pháp y vẫn còn lưu giữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, mỗi ngôi chùa trong một ngôi làng đều mang những dấu ấn văn hóa, giáo dục, góp phần giúp thế hệ sau hiểu hơn về cội nguồn.

Việc giới thiệu các đề án về pháp phục, ngôn ngữ, kiến trúc và di sản văn hóa cũng là nội dung được Ban Văn hóa Trung ương chú trọng trong quá trình kế thừa thành quả 45 năm xây dựng giáo hội, hướng đến nhiệm kỳ mới.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo mở cửa phục vụ tăng ni, phật tử và người dân đến tham quan đến hết ngày 7.11.2026.

Pháp y - mão hiệp chưởng của hòa thượng Tục Minh - Giác Thành ẢNH: NHẬT THỊNH

Không gian phục vụ thiền trà ẢNH: NHẬT THỊNH

Không gian giới thiệu sách của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu tham dự đại hội tham quan không gian triển lãm Văn hóa Phật giáo ẢNH: NHẬT THỊNH

Ni sư Thích Nữ Tâm Trí, trụ trì chùa Đại Ân (Tokyo, Nhật Bản) tham quan triển lãm ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều tư liệu quý tại triển lãm ẢNH: NHẬT THỊNH

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7.11 ẢNH: NHẬT THỊNH