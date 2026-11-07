Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN

Sáng 7.11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, với gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự đại hội ẢNH: ĐĂNG HUY

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Tại đại hội, thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công bố kết quả công tác nhân sự được thống nhất tại phiên họp thứ nhất.

Theo đó, đại hội suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, trong đó đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực và 40 ủy viên dự khuyết.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ra mắt đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Hai Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, và hòa thượng Thích Huệ Thông. Hội đồng Trị sự còn có 15 phó chủ tịch; thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký.

Sau khi được suy cử, các thành viên Hội đồng Chứng minh là lãnh đạo tối cao về đạo pháp, giới luật. Hội đồng Trị sự phụ trách điều hành, triển khai hoạt động của giáo hội, nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết sẽ cùng Hội đồng Trị sự khóa X tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn bản sắc Phật giáo Việt Nam và đổi mới phương thức quản lý, điều hành để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, giáo hội tập trung tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng đào tạo tăng ni, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, năng lực; đổi mới hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, nhất là thế hệ trẻ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt trên cả nước có hơn 15 triệu phật tử đăng ký. Số người yêu mến, có niềm tin vào đạo Phật được ước tính gần 50 triệu người trong và ngoài nước.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đóng góp hơn 7.500 tỉ đồng cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Hiện giáo hội có hàng trăm cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người khuyết tật; gần 200 Tuệ Tĩnh đường, 700 phòng chẩn trị y học dân tộc và 10 phòng khám đa khoa, khám và phát thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm.

