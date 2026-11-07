Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Sáng 7.11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng tham dự có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phía địa phương có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các sở, ngành TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham dự đại hội có đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng (đầu tiên bên trái), Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm tại đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các hội phật tử, trung tâm Phật giáo trong và ngoài nước.



Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm một năm so với nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm kiện toàn tổ chức giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đạo ca ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội diễn ra sáng 7.11 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và phật tử tiêu biểu. Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ X (2026 - 2031).

Các nội dung làm việc quan trọng gồm thảo luận, quyết định những vấn đề về tổ chức và hoạt động của giáo hội; suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII. Đại hội cũng tiến hành khen thưởng cấp Nhà nước và giáo hội, suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 và thông qua nghị quyết đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, giáo hội đặt mục tiêu củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh của tăng ni; đổi mới hoạt động hoằng pháp, giáo dục và đẩy mạnh phụng sự xã hội.