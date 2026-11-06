Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tại Đại hội Phật giáo toàn quốc

Tối 6.11, Ban Văn hóa phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đêm hoa đăng tại khu vực sân trước Đại giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tối 6.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là một trong những hoạt động văn hóa, tâm linh diễn ra nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026).

Đêm hoa đăng mang ý nghĩa cầu nguyện hòa bình thế giới, đất nước thanh bình, Giáo hội hưng thịnh và nhân dân an lạc. Đồng thời, đây cũng là dịp tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối đã có công xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 45 năm qua.

Mỗi ngọn hoa đăng là một lời tri ân

Phát biểu tại buổi lễ, hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ về ý nghĩa của những ngọn nến, đóa hoa đăng được thắp sáng trong đêm.

Đêm hoa đnawg thu hút đông đảo tăng ni, phật tử tham dự ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo hòa thượng, trong giờ phút thiêng liêng, giữa không gian lắng đọng, những người tham dự cùng nâng ngọn nến trên tay, thành kính hướng về tam bảo, cội nguồn dân tộc và các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng ngôi nhà chung đoàn kết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức nghi lễ thắp nến hoa đăng để cầu nguyện đất nước thanh bình, Giáo hội hưng thịnh, nhân dân an lạc.

"Mỗi ngọn nến là lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng thắp sáng là một tâm nguyện tiếp nối", hòa thượng Thích Thọ Lạc nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội điều hành nghi lễ hoa đăng ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhắc lại dấu mốc 45 năm trước, hòa thượng cho biết trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, các bậc tôn túc đã vững chí, bền lòng vận động, kết nối 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo để cùng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Để có được ngày hội tụ ấy là cả một quá trình nhẫn nại, hy sinh, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vượt qua những khác biệt vì mục tiêu chung.

Trong không khí trang nghiêm của đêm hoa đăng, hòa thượng Thích Thọ Lạc bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận cùng các bậc tiền bối hữu công.

Ánh sáng hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng thời, hòa thượng tri ân chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ đã góp phần gìn giữ giới luật, xây dựng Tăng đoàn, phát triển giáo dục và đưa tinh thần từ bi của đạo Phật vào đời sống.

Theo hòa thượng, từ mái chùa đến giảng đường, từ các đạo tràng đến những nơi người dân gặp khó khăn, ánh sáng Phật pháp vẫn được trao truyền qua nhiều thế hệ. Có những đóng góp được ghi lại trong sử sách, cũng có những hy sinh thầm lặng chỉ còn được lưu giữ trong lòng người.

Hướng đến chặng đường mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bên cạnh việc tưởng niệm các bậc tiền bối Phật giáo, đêm hoa đăng còn là dịp thành kính tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất, bảo vệ Tổ quốc.

Nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều em nhỏ cùng gia đình tham dự buổi lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây cũng là dịp tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối đã có công xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Đêm hoa đăng do Ban Văn hóa và Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội phối hợp tổ chức ẢNH: NHẬT THỊNH

Phật tử, tình nguyện viên cùng tham dự ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho rằng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X mở ra chặng đường phát triển mới của Giáo hội. Trong đó, sự vững mạnh của Giáo hội gắn với trách nhiệm của mỗi người con Phật trong việc giữ gìn đạo hạnh, phát huy trí tuệ và phụng sự cộng đồng.

Từ ý nghĩa của những ngọn nến được thắp sáng, hòa thượng mong mỗi người con Phật tự nhắc mình sống tốt hơn, xứng đáng với giáo pháp, sống có trách nhiệm và để ánh sáng trí tuệ soi đường trong đời sống.

Đêm hoa đăng diễn ra trong chuỗi hoạt động của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM, từ ngày 5 - 7.11.

Đêm hoa đăng cũng là dịp tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất, bảo vệ Tổ quốc ẢNH: NHẬT THỊNH

Ánh sáng Phật pháp vẫn được trao truyền qua nhiều thế hệ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, sáng 6.11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chư tôn đức Giáo hội. Chiều cùng ngày, đại hội bước vào phiên làm việc thứ nhất, xem xét các nội dung về công tác Phật sự và nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra sáng 7.11, với gần 2.000 đại biểu tham dự.