Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc: Suy cử nhân sự lãnh đạo Giáo hội

Chiều 6.11, ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự phiên làm việc có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại phiên làm việc, đại hội thông qua dự thảo nội quy, thông báo chương trình làm việc và trình danh sách dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát đại hội.

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự giai đoạn 2022 - 2026, dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026 - 2031).

Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc là trình và biểu quyết danh sách dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh khóa X, đồng thời trình và biểu quyết danh sách dự kiến suy cử Hội đồng Trị sự khóa X.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban tổ chức trình đại hội xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc suy tôn bổ sung 23 trưởng lão hòa thượng, nâng tổng số nhân sự Hội đồng Chứng minh là 114 trưởng lão hòa thượng; suy cử 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau đó, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự khóa X họp phiên thứ nhất để tiến hành suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban Thường trực của hai hội đồng.

Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X hoạt động với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".



Theo định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, giáo hội lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng; đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm; phụng sự nhân sinh là phương châm hành động.

Theo phương châm đại hội, kỷ cương là nền tảng để thống nhất, đổi mới là động lực để phát triển, hiệu lực là điều kiện để thực thi và hiệu quả là thước đo để phụng sự.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra phiên trọng thể vào sáng 7.11, dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và các phật tử tiêu biểu, đại diện cho tăng ni, phật tử cả nước.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ẢNH: NHẬT THỊNH

Thành phần tham dự gồm chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, thành phố và các hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội còn có sự tham dự của khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và các khách mời khác.