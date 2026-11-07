Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng: Tăng ni phải giữ đạo hạnh, đóng góp nhiều hơn

Sáng 7.11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội niệm Phật chắp tay cầu gia bị ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng: Tỳ kheo phải giữ gìn đạo hạnh

Ban đạo từ tại đại hội, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh tăng ni cần tiếp tục giữ gìn đạo hạnh, sống gương mẫu để Phật giáo ngày càng vững mạnh và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban đạo từ tại đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

"Với những kết quả đạt được, chúng ta không tự mãn mà cần phải tích cực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với lời ca ngợi của Đảng và Nhà nước. Tất cả các vị tỳ kheo hãy tích cực hơn nữa, giữ gìn đạo hạnh của mình để xứng đáng là vị tỳ kheo gương mẫu trong thời đại chúng ta, nếu làm được như vậy tôi tin tưởng là Phật giáo chúng ta sẽ vững mạnh hơn nữa và đóng góp được nhiều hơn nữa cho đất nước và dân tộc", đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng nói.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tất cả phật tử tại gia phải noi gương các bậc tiền bối, xây dựng đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng dặn dò tăng ni phải giữ gìn đạo hạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Phật giáo có số lượng tín đồ đông nhất cả nước

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí, nghị lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo, đã chung sức, đồng lòng trong sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

"Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của MTTQ Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc giáo hội cùng tăng ni tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, chăm lo y tế, giáo dục, an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo. Hoạt động đối ngoại Phật giáo cũng ngày càng mở rộng, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo và khẳng định quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Gần 2.000 đại biểu tham dự đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 23.4.2026, Quốc hội khóa XVI thông qua luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền không theo tôn giáo của người dân, thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, Hiến chương và điều lệ được Nhà nước công nhận.



"Tôi mong rằng, các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tập thể, cá nhân ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba đến các tập thể, cá nhân thuộc giáo hội.

Đại hội có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và phật tử tiêu biểu. Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ X (2026 - 2031).

Phiên khai mạc đại hội diễn ra sáng 7.11 ẢNH: NHẬT THỊNH