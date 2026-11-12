    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM với 100% phiếu bầu

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    Ông Lê Quốc Phong, 48 tuổi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Sáng 12.11, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự đối với lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM.

    Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu bầu, tỷ lệ 100%.

    Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay thế cho ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

    Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà (thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

    Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM với 100% phiếu bầu- Ảnh 1.

    Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Ông Lê Quốc Phong, 48 tuổi, quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ sinh học, cử nhân sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

    Ông Phong trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội tại Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

    Đến tháng 12.2012, ông Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

    Tháng 1.2016, ông Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Từ tháng 4.2016, ông Phong là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

    Đến tháng 10.2020, ông Phong được Bộ Chính trị điều động về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

    Từ tháng 10.2025, ông Phong giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Bên cạnh đó, ông Phong còn là đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM với 100% phiếu bầu- Ảnh 2.

    Quá trình công tác của ông Lê Quốc Phong

    ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

    Tin liên quan

    Phó bí thư Lê Quốc Phong trao huy hiệu Đảng tặng cụ ông 101 tuổi ở TP.HCM

    Phó bí thư Lê Quốc Phong trao huy hiệu Đảng tặng cụ ông 101 tuổi ở TP.HCM

    Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao huy hiệu Đảng tặng cụ ông 101 tuổi nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

    Ông Lê Quốc Phong: Chống lãng phí để tạo nguồn lực phát triển TP.HCM

    Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

    Khám phá thêm chủ đề

    Lê Quốc Phong ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM bầu chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhân sự TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận