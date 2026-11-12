Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM với 100% phiếu bầu

Sáng 12.11, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự đối với lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu bầu, tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay thế cho ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà (thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Lê Quốc Phong, 48 tuổi, quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ sinh học, cử nhân sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phong trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội tại Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Đến tháng 12.2012, ông Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 1.2016, ông Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Từ tháng 4.2016, ông Phong là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đến tháng 10.2020, ông Phong được Bộ Chính trị điều động về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 10.2025, ông Phong giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Bên cạnh đó, ông Phong còn là đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.