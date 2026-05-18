Phó bí thư Lê Quốc Phong trao huy hiệu Đảng tặng cụ ông 101 tuổi ở TP.HCM

Chiều 18.5, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 19.5) cho ông Nguyễn Văn Thơ, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Hiệp Bình. Cùng dự có ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình.

Ông Nguyễn Văn Thơ, quê tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) năm nay 101 tuổi, từng là đoàn viên công đoàn và thanh niên tiền phong Đakao Sài Gòn. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (tháng 9.1945), ông Thơ trở về địa phương, tham gia các hoạt động công đoàn, sau đó làm quản lý xí nghiệp, doanh nghiệp tại Hà Nam, Nam Định.

Ông Thơ từng giữ chức Phó trưởng ban công nghiệp Tỉnh ủy Nam Hà, Phó chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Nam Định. Năm 1989, ông nghỉ hưu hưởng chế độ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thơ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình tặng bức khánh cho cụ ông Nguyễn Văn Thơ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong quá trình công tác, ông Thơ được tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất cùng nhiều bằng khen, giấy khen, huy hiệu khác.

Theo chia sẻ của gia đình, cụ Nguyễn Văn Thơ được chăm sóc tại trung tâm dưỡng lão ở xã Bình Mỹ. Nhưng khi biết được trao huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Bác Hồ, cụ Thơ bày tỏ mong muốn được nhận tại nhà, nên xe của trung tâm chở cụ về nhà người con trai út ở phường Hiệp Bình.

Lãnh đạo TP.HCM, phường Hiệp Bình và khu phố chụp hình lưu niệm cùng gia đình cụ ông Nguyễn Văn Thơ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại buổi trao huy hiệu Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đảng viên Nguyễn Văn Thơ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ân cần thăm hỏi về sức khỏe, sinh hoạt thường ngày của cụ Thơ và chúc cụ trường thọ, sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần của gia đình.

Trong đợt 19.5 năm nay, Đảng bộ TP.HCM có hơn 3.700 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng.