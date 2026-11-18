Ngày 18.11, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông tin về chương trình ưu đãi vé tham quan nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, đồng thời giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành cho người dân và du khách.



Theo đó, ngày 21.11, Thảo Cầm Viên Sài Gòn áp dụng giá vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người dành cho những thành viên có huy hiệu fan cứng trên trang Facebook Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Để được hưởng ưu đãi, du khách cần xuất trình huy hiệu fan cứng cho nhân viên bán vé kiểm tra, xác nhận.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đồng giá vé 30.000 đồng trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến ngày 24.11, mức vé 30.000 đồng/người được áp dụng cho tất cả khách tham quan, không yêu cầu huy hiệu fan cứng như chương trình ngày 21.11.

Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động dành cho người dân và du khách như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh và giới thiệu sách.

Trong đó, trẻ em và các gia đình có thể tham gia các trò chơi ô ăn quan, bịt mắt đập trống, ném vòng cổ chai, nhảy sạp. Chương trình "Sắc màu nghệ thuật Việt Nam" có các tiết mục múa truyền thống và ca khúc về quê hương, đất nước.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan triển lãm ảnh "Click! Xin chào Thảo Cầm Viên", giới thiệu những hình ảnh về động vật, cây xanh và cảnh quan qua ống kính sinh viên, người yêu nhiếp ảnh.

Dịp này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn giới thiệu cuốn sách "Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy", do đơn vị phối hợp Nhà xuất bản Trẻ thực hiện. Sách cung cấp thông tin về các loài động, thực vật, công tác chăm sóc và bảo tồn trong hơn 162 năm qua. Bộ lịch Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 2027 cũng được giới thiệu với những hình ảnh về thiên nhiên, động vật tại đây.

Bên cạnh đó, khu vực "Góc yêu thương" trưng bày các sản phẩm thủ công, tác phẩm nghệ thuật do cán bộ, nhân viên Thảo Cầm Viên thực hiện.