Thảo Cầm Viên đón 3 capybara con, mới sinh đã có răng, vài giờ sau biết đi

Ngày 25.10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông tin capybara (chuột lang nước) ở đây vừa sinh 3 con. Vừa chào đời, 3 capybara con được đặt tên là Anh, Yêu, Em. Đây là con của capybara tên Cát được đưa về từ cuối năm 2024.

Capybara ở Thảo Cầm Viên vừa sinh 3 con ẢNH: PHƯƠNG LINH

Quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc con non của loài chuột lớn nhất thế giới cũng có nhiều điều thú vị.

Capybara sinh 3 con lúc rạng sáng

Theo đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sáng sớm 19.10, nhân viên chăm sóc phát hiện một con capybara đã sinh 3 con non. Kiểm tra lại camera, đơn vị xác định capybara mẹ sinh con đầu tiên lúc 3 giờ 10 phút cùng ngày.

Trước đó, nhân viên đã theo dõi và nhận thấy những dấu hiệu mang thai của capybara mẹ như bụng lớn dần, dáng đi nặng nề hơn bình thường. Đặc biệt, khoảng 7 ngày trước khi sinh, bầu sữa của capybara mẹ tăng kích thước rõ rệt, phần bụng cũng xệ xuống nhiều hơn.

Capybara mang thai trung bình 150 ngày, tương đương khoảng 5 tháng. Điều này khiến capybara được ghi nhận là loài có thời gian mang thai dài nhất trong số các loài gặm nhấm. Mỗi lứa, con cái có thể sinh từ 2 - 8 con, thông thường một năm chỉ sinh một lứa. Trong suốt cuộc đời, một con capybara cái có thể sinh trung bình 5 - 7 lứa.

3 con non khi vừa sinh đã có răng và có thể đi lại sau vài giờ ẢNH: PHƯƠNG LINH

Capybara cái trưởng thành về mặt sinh dục khi khoảng 18 tháng tuổi, trong khi con đực muộn hơn, khoảng 24 tháng tuổi. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận con cái thường sinh lứa đầu khi được 2 - 2,5 tuổi trở lên.

Nhóm capybara Phú, Quý, Cát, Tường được đưa về Thảo Cầm Viên từ tháng 12.2024, tuổi ghi nhận thời điểm đó là gần 1 năm tuổi, đến thời điểm này chúng cũng bước vào độ tuổi trên 2,5 năm cho lứa sinh sản đầu tiên.

"Capybara thường giao phối vào mùa xuân và sinh con vào mùa mưa, khi nguồn thức ăn dồi dào, điều kiện môi trường thuận lợi. Trong điều kiện nuôi dưỡng, việc sinh sản không quá phức tạp nếu bảo đảm cơ cấu đàn phù hợp, môi trường sống ổn định và chế độ dinh dưỡng đầy đủ", đại diện Thảo Cầm Viên cho hay.

3 con non bám theo các con lớn trong đàn ẢNH: PHƯƠNG LINH

Capybara con vừa sinh đã biết đi, bú mẹ mỗi lần chưa đến 1 phút

Một trong những đặc điểm thú vị của capybara là con non có thể vận động rất sớm. Theo nhân viên chăm sóc, capybara con khi chào đời đã có đầy đủ lông, răng hàm mọc sẵn, còn răng cửa bắt đầu phát triển ngay sau đó.

"Chỉ vài giờ sau khi sinh, chúng đã có thể di chuyển. Đặc điểm này giúp capybara con tăng khả năng sống sót trong môi trường tự nhiên. Dù vậy, trong những tháng đầu đời, nguồn dinh dưỡng quan trọng của chúng vẫn là sữa mẹ", đại diện Thảo Cầm Viên chia sẻ.

Theo ghi nhận, capybara con bú mẹ khá thường xuyên nhưng mỗi lần chỉ kéo dài khoảng 30 - 60 giây.

Capybara sau sinh thường chủ động tìm mẹ nhưng cũng có thể bú sữa của những con mẹ khác ẢNH: PHƯƠNG LINH

Chúng cũng khá tự lập, chủ động tìm mẹ để bú. Đặc biệt, trong đàn có nhiều con cái đang nuôi con, capybara con còn có thể bú sữa của những con mẹ khác. Thời gian bú sữa có thể kéo dài đến tháng thứ 4. Tuy nhiên, do thường xuyên đi theo mẹ, capybara con bắt đầu tập ăn từ khoảng 6 - 8 tuần tuổi.

Đến khoảng 6 tháng tuổi, chúng về cơ bản có thể tự lập. Nếu tiếp tục sống chung đàn, con non vẫn thường theo mẹ trong suốt năm đầu, cho đến kỳ sinh sản tiếp theo.

Để bảo đảm sức khỏe cho capybara mẹ và con non, Thảo Cầm Viên chú trọng kiểm soát thức ăn và môi trường sống.

Thảo Cầm Viên hiện có 2 đàn capybara với tổng số 8 cá thể ẢNH: PHƯƠNG LINH

Khẩu phần phải phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của loài, đặc biệt là thức ăn giàu chất xơ. Cỏ được phơi thoáng để tránh đọng nước trên bề mặt, lượng củ quả được cân đối nhằm hạn chế nguy cơ chướng hơi.

Khu nuôi dưỡng cũng được duy trì độ ẩm phù hợp, có nơi nghỉ ngơi, hồ nước cho capybara sinh hoạt và thường xuyên vệ sinh, sát trùng.

Vì sao không ghép chung 2 đàn capybara ở Thảo Cầm Viên?

Hiện Thảo Cầm Viên Sài Gòn có 2 đàn capybara. Từ khi được đưa về đây, các cá thể trong từng đàn đã hình thành mối liên kết và sinh sống hòa thuận.

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, trong tự nhiên, capybara thường sống theo nhóm từ 10 - 20 con, gồm một con đực đầu đàn, những con cái, con đực cấp dưới và con non. Vào mùa mưa, số lượng cá thể tập trung trong một nhóm có thể lên đến 40 - 100 con.

Capybara có thể bú mẹ tới tháng thứ 4 ẢNH: PHƯƠNG LINH

Hình dáng capybara mẹ khi mang thai ẢNH: BÁ PHÚ

Tuy nhiên, tại Thảo Cầm Viên, mỗi đàn đều có một con đực trưởng thành giữ vai trò đầu đàn. Việc ghép chung có thể phát sinh rủi ro, vì vậy đơn vị tiếp tục duy trì 2 đàn riêng biệt để bảo đảm an toàn.

Trước đó, đầu tháng 1.2025, gia đình capybara gồm Phú, Quý, Cát, Tường lần đầu ra mắt du khách tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi vẻ ngoài tròn trịa, đôi mắt lim dim và dáng đi chậm rãi, thảnh thơi.

Capybara là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có tính cách hiền hòa, thích sống theo đàn và ngâm mình dưới nước. Tuổi thọ trung bình của chúng khoảng 10 - 12 năm, có thể kéo dài hơn trong điều kiện chăm sóc tốt.