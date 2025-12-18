Vì sao capybara ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn lúc nào cũng lim dim như buồn ngủ?

Dù đã "nhập hộ khẩu" vào đại gia đình Thảo Cầm Viên Sài Gòn được tròn 1 năm nhưng capybara vẫn chưa bao giờ ngưng "hot" vì tính tình thân thiện, mè nheo với du khách đến tham quan.

Những "bộ trưởng bộ ngoại giao trong giới động vật" có thân hình tròn trịa, gương mặt lúc nào cũng như đang buồn ngủ được nhiều du khách yêu thích. Gia đình capybara cũng là nhân vật được ưu ái trở thành mẫu trong bộ lịch năm 2026 của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Capybara có đôi mắt nhỏ, mí mắt dày và hơi sụp, cộng với phần mõm to, tròn. Ngay cả khi đang tỉnh táo, ánh mắt của chúng vẫn trông lơ đãng, lim dim khiến du khách tưởng như chúng đang buồn ngủ ẢNH: PHẠM HỮU

Capybara thân thiện cỡ nào?

Capybara vốn nổi tiếng là loài chuột lớn nhất thế giới, nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, ít ai nghĩ đến chữ "chuột". Thân hình to, mũm mĩm, các vòng gần như bằng nhau, bước đi chậm rãi, capybara trông giống một cục bông di động hơn là một loài gặm nhấm.

Đôi mắt capybara lúc nào cũng lim dim, gương mặt không biểu cảm khiến du khách cảm nhận được vẻ hiền lành, dễ gần. Nhân viên ở đây hay nói vui rằng capybara "bình tĩnh số hai thì không ai là số một" vì không điều gì có thể khiến capybara vội vàng hay cáu gắt.



Capybara rất thích được gãi và có thể lăn quay ra ngủ khi được khách gãi đúng chỗ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Clip: Chuyện chưa kể về capybara ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Hiện gia đình capybara đang ở trong khu vườn thú thân thiện. Đây là không gian để du khách, đặc biệt là trẻ em, được tiếp xúc gần hơn với động vật, học cách yêu thương và tôn trọng thiên nhiên. Với tính cách hiền hòa hiếm có, capybara nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện được yêu thích.

Capybara không chạy, không nhảy vội mà luôn bước từng bước nhẹ nhàng, đủng đỉnh. Sở thích lớn nhất của capybara là ngâm mình dưới nước.

Capybara rất thích được gãi cằm, gãi bụng. Khi được gãi đúng chỗ, chúng thường nhắm mắt, thiu thiu, thậm chí nằm bẹp xuống đất để tận hưởng ẢNH: PHẠM HỮU

Ăn xong, capybara thường lững thững xuống hồ để đi vệ sinh rồi nằm ngâm, hóng gió. Theo bà Thanh Lan (55 tuổi), nhân viên chăm sóc, capybara khá kỹ tính, nước phải sạch thì mới chịu tắm, còn nếu hồ bẩn, chúng sẵn sàng đứng trên bờ chờ nhân viên vệ sinh xong mới xuống.

Tính cách hiền lành giúp capybara rất dễ tương tác với con người. Du khách có thể lại gần, chụp ảnh, cho ăn, vuốt ve.

"Capybara rất thích được gãi. Gãi đúng chỗ, chúng sẽ xù lông sung sướng, mắt khép lại, có khi nằm bẹp xuống đất để tận hưởng. Nhiều lúc, đang được gãi, capybara thiu thiu ngủ như một đứa trẻ, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn", bà Lan chia sẻ.

Thức ăn chính của capybara là cỏ. Ngoài ra, capybara được nhân viên cho ăn thêm cà rốt, khoai lang, cám, cam... ẢNH: PHẠM HỮU - VŨ PHƯỢNG

Ngoài thức ăn chính là cỏ, bà Lan còn bổ sung thêm cà rốt, khoai lang, cám, cam để đổi vị cho gia đình capybara. Theo nhân viên chăm sóc, việc phân biệt từng chú capybara cũng là một điều thú vị. "Cát có cặp mắt nâu nâu, nhìn là mê liền. Tường thì đôi mắt sâu hơn. Mỗi bạn có nét riêng, du khách tới chơi, mê rồi mỗi người chọn một bạn để ôm, vuốt ve, chụp hình", bà Lan kể.

Chăm sóc lâu ngày, bà nhận ra, mỗi khi ăn no, capybara thường lừ đừ, quay mặt đi chỗ khác hoặc lững thững bỏ đi. Khi được gãi đúng chỗ, capybara có thể nằm im, thiu thiu ngủ rất lâu.

Capybara không chạy nhảy liên tục, không giật mình hay kích động như nhiều loài thú khác nên các du khách nhí dễ dàng giao tiếp, cho ăn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Trương Ngọc Đăng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục vườn thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn, mô hình vườn thú thân thiện nhằm giúp trẻ em có thêm không gian trải nghiệm, từ đó hình thành ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Ngoài capybara, Thảo Cầm Viên còn có thêm những loài mới như sóc Bắc Mỹ, cầy Meerkat, chuột lang, đều được tập huấn để quen với việc tương tác cùng du khách.