Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia tay sư tử trắng cuối cùng

Chiều 21.10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông báo trên fanpage sư tử trắng giống cái tên Mimi đã qua đời sau thời gian được chăm sóc đặc biệt vì sức khỏe suy yếu do tuổi già.

"Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương. Chấm dứt mọi đau đớn của tuổi già", lời tiễn biệt được đăng tải trên fanpage Thảo Cầm Viên khiến nhiều người xúc động.

Sư tử trắng cuối cùng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn chết chiều 21.10 ẢNH: T.C.V

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, sư tử trắng Mimi sinh ngày 15.12.2008, có nguồn gốc từ Nam Phi. Tháng 6.2010, Mimi cùng một cá thể sư tử đực được đưa về Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Từ đó đến nay, cả hai được chăm sóc, nuôi dưỡng tại khu chuồng hiện tại.

Tháng 3.2022, cá thể sư tử đực, sinh cùng năm 2008 với Mimi, qua đời do tuổi già. Mimi tiếp tục sống tại Thảo Cầm Viên cho đến trước khi chết.

Cuối tháng 9.2026, sức khỏe Mimi bắt đầu suy yếu. Sư tử cái được đưa vào chuồng để chăm sóc đặc biệt, với sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ thú y và những người trực tiếp chăm sóc, thường được gọi thân thương là các "ba nuôi".

Sau thời gian được chăm sóc, hỗ trợ, sư tử trắng Mimi đã chết vào đầu giờ chiều 21.10.2026. Nguyên nhân được xác định là suy giảm chức năng đa cơ quan trên nền tuổi già.

Thông tin Mimi qua đời nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau 3 giờ đăng tải, bài viết trên fanpage Thảo Cầm Viên đã ghi nhận hơn 26.000 lượt tương tác.

Nhiều người chia sẻ những bức ảnh kỷ niệm từng chụp cùng Mimi khi đến tham quan Thảo Cầm Viên, đồng thời gửi lời tiếc thương đến sư tử cái đã gắn bó với nơi đây hơn 16 năm.

Các bác sĩ thú y của Thảo Cầm Viên làm tiểu phẫu trị "móng ngược" cho sư tử trắng ẢNH: DIỆU MI

Sư tử trắng Mimi khi còn sống ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, chia sẻ với Thanh Niên, bác sĩ thú y tại Thảo Cầm Viên Nguyễn Quỳnh Thiện Hảo từng chia sẻ, việc điều trị cho sư tử cũng có những khó khăn riêng. Trong một ca xử lý móng mọc dài, đâm ngược vào thịt sư tử hồi tháng 7.2025, ê kíp bác sĩ thú y phải tiến hành gây mê trước khi tiếp cận.

Sau khi sư tử nằm xuống, các bác sĩ vẫn phải kiểm tra phản xạ, xác định con vật đã mê đủ sâu mới bắt đầu xử lý vết thương. Mọi thao tác phải nhanh chóng, chính xác để bảo đảm an toàn cho cả người và thú.