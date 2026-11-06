Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 6.11, ông Nguyễn Bá Phú, Giám đốc xí nghiệp động vật (thuộc Thảo Cẩm Viên Sài Gòn) cho biết đã chuyển giao thành công 6 cá thể hươu vàng quý hiếm cho Vườn quốc gia Cát Tiên (thành phố Đồng Nai), gồm 2 cá thể đực và 4 cá thể cái, tất cả đều trong độ tuổi sinh sản.

Những cá thể hươu vàng đầu tiên được Thảo Cầm Viên Sài Gòn chuyển giao thành công cho Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

Đây là 6 cá thể hươu vàng đầu tiên trong kế hoạch hợp tác giữa 2 đơn vị. Theo đó, 2 bên đã ký kết một thỏa thuận chuyển giao 30 cá thể hươu vàng (8 đực, 22 cái) cho Vườn quốc gia Cát Tiên nuôi dưỡng, tiến tới tái thả những loài động vật này ra môi trường tự nhiên.

Các cá thể hươu vàng được bắn thuốc mê trước khi vận chuyển ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Cụ thể, những cá thể hươu vàng từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau khi được đưa đến Vườn quốc gia Cát Tiên cũng sẽ được nuôi nhốt, sau đó sẽ được các chuyên gia nghiên cứu đến quá trình thích nghi với địa hình, khí hậu, thức ăn… của chúng.

Di chuyển các cá thể hươu vàng quý hiếm ra xe, để chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

Từ đó, sẽ lên kế hoạch cho những cá thể hươu vàng (có thể là những đời F2, F3, F4…) từ từ tiếp xúc với môi trường tự nhiên cho đến khi chúng hoàn toàn hòa nhập. Đây là một quá trình lâu dài, kiên trì và khoa học.

Du khách tham quan khu vực nuôi nhốt hươu vàng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

Theo ông Nguyễn Bá Phú, hươu vàng thuộc họ hươu nai, sống theo bầy, ăn cỏ. Con đực nặng khoảng 50 kg, con cái nặng khoảng 30 kg. Mỗi năm chỉ đẻ một lứa, thường là vào mùa xuân. Hiện tại ngoài tự nhiên không còn ghi nhận sự hiện diện của hươu vàng.

Hiện số lượng hươu vàng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tới 200 cá thể ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

"Đối với Thảo Cẩm Viên Sài Gòn, tài liệu cho biết hươu vàng được nuôi từ những năm 1990, ban đầu chỉ khoảng 10 cá thể, đến nay số lượng lên đến 200 con", ông Nguyễn Bá Phú nói.