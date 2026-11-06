Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 6.11, ông Nguyễn Bá Phú, Giám đốc xí nghiệp động vật (thuộc Thảo Cẩm Viên Sài Gòn) cho biết đã chuyển giao thành công 6 cá thể hươu vàng quý hiếm cho Vườn quốc gia Cát Tiên (thành phố Đồng Nai), gồm 2 cá thể đực và 4 cá thể cái, tất cả đều trong độ tuổi sinh sản.
Đây là 6 cá thể hươu vàng đầu tiên trong kế hoạch hợp tác giữa 2 đơn vị. Theo đó, 2 bên đã ký kết một thỏa thuận chuyển giao 30 cá thể hươu vàng (8 đực, 22 cái) cho Vườn quốc gia Cát Tiên nuôi dưỡng, tiến tới tái thả những loài động vật này ra môi trường tự nhiên.
Cụ thể, những cá thể hươu vàng từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau khi được đưa đến Vườn quốc gia Cát Tiên cũng sẽ được nuôi nhốt, sau đó sẽ được các chuyên gia nghiên cứu đến quá trình thích nghi với địa hình, khí hậu, thức ăn… của chúng.
Từ đó, sẽ lên kế hoạch cho những cá thể hươu vàng (có thể là những đời F2, F3, F4…) từ từ tiếp xúc với môi trường tự nhiên cho đến khi chúng hoàn toàn hòa nhập. Đây là một quá trình lâu dài, kiên trì và khoa học.
Theo ông Nguyễn Bá Phú, hươu vàng thuộc họ hươu nai, sống theo bầy, ăn cỏ. Con đực nặng khoảng 50 kg, con cái nặng khoảng 30 kg. Mỗi năm chỉ đẻ một lứa, thường là vào mùa xuân. Hiện tại ngoài tự nhiên không còn ghi nhận sự hiện diện của hươu vàng.
"Đối với Thảo Cẩm Viên Sài Gòn, tài liệu cho biết hươu vàng được nuôi từ những năm 1990, ban đầu chỉ khoảng 10 cá thể, đến nay số lượng lên đến 200 con", ông Nguyễn Bá Phú nói.
Bàn giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Đồng Nai quản lý
Cũng trong ngày 6.11, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.
Vườn quốc gia Cát Tiên hiện có diện tích hơn 71.000 ha, thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai (gần 44.000 ha), và tỉnh Lâm Đồng (gần 27.300 ha, diện tích này sắp tới được điều chỉnh địa giới hành chính để nhập vào xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai).
Vào năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai của Việt Nam (Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận vào năm 2000). Tính đến nay, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Vào năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn quốc gia Cát Tiên được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận đưa vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.
Hiện tại, Vườn quốc gia Cát Tiên có hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã.
Bình luận (0)