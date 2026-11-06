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    Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên

    Lê Lâm - Vũ Phượng
    Nhiều cá thể hươu vàng quý hiếm được Thảo Cầm Viên Sài Gòn chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên để nuôi dưỡng, tiến tới tái thả loại động vật hoang dã này ra môi trường tự nhiên.

    Ngày 6.11, ông Nguyễn Bá Phú, Giám đốc xí nghiệp động vật (thuộc Thảo Cẩm Viên Sài Gòn) cho biết đã chuyển giao thành công 6 cá thể hươu vàng quý hiếm cho Vườn quốc gia Cát Tiên (thành phố Đồng Nai), gồm 2 cá thể đực và 4 cá thể cái, tất cả đều trong độ tuổi sinh sản.

    Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 1.

    Những cá thể hươu vàng đầu tiên được Thảo Cầm Viên Sài Gòn chuyển giao thành công cho Vườn quốc gia Cát Tiên

    ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

    Đây là 6 cá thể hươu vàng đầu tiên trong kế hoạch hợp tác giữa 2 đơn vị. Theo đó, 2 bên đã ký kết một thỏa thuận chuyển giao 30 cá thể hươu vàng (8 đực, 22 cái) cho Vườn quốc gia Cát Tiên nuôi dưỡng, tiến tới tái thả những loài động vật này ra môi trường tự nhiên.

    Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 2.

    Các cá thể hươu vàng được bắn thuốc mê trước khi vận chuyển

    ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

    Cụ thể, những cá thể hươu vàng từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau khi được đưa đến Vườn quốc gia Cát Tiên cũng sẽ được nuôi nhốt, sau đó sẽ được các chuyên gia nghiên cứu đến quá trình thích nghi với địa hình, khí hậu, thức ăn… của chúng.

    Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 4.

    Di chuyển các cá thể hươu vàng quý hiếm ra xe, để chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên

    ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

    Từ đó, sẽ lên kế hoạch cho những cá thể hươu vàng (có thể là những đời F2, F3, F4…) từ từ tiếp xúc với môi trường tự nhiên cho đến khi chúng hoàn toàn hòa nhập. Đây là một quá trình lâu dài, kiên trì và khoa học.

    Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 5.

    Du khách tham quan khu vực nuôi nhốt hươu vàng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

    ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

    Theo ông Nguyễn Bá Phú, hươu vàng thuộc họ hươu nai, sống theo bầy, ăn cỏ. Con đực nặng khoảng 50 kg, con cái nặng khoảng 30 kg. Mỗi năm chỉ đẻ một lứa, thường là vào mùa xuân. Hiện tại ngoài tự nhiên không còn ghi nhận sự hiện diện của hươu vàng.

    Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 6.

    Hiện số lượng hươu vàng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tới 200 cá thể

    ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN CUNG CẤP

    "Đối với Thảo Cẩm Viên Sài Gòn, tài liệu cho biết hươu vàng được nuôi từ những năm 1990, ban đầu chỉ khoảng 10 cá thể, đến nay số lượng lên đến 200 con", ông Nguyễn Bá Phú nói.

    Bàn giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Đồng Nai quản lý

    Cũng trong ngày 6.11, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

    Vườn quốc gia Cát Tiên hiện có diện tích hơn 71.000 ha, thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai (gần 44.000 ha), và tỉnh Lâm Đồng (gần 27.300 ha, diện tích này sắp tới được điều chỉnh địa giới hành chính để nhập vào xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai).

    Hươu vàng quý hiếm ở Thảo Cầm Viên được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 7.

    Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại lễ công bố

    ẢNH: LÊ LÂM

    Vào năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai của Việt Nam (Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận vào năm 2000). Tính đến nay, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới.

    Vào năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn quốc gia Cát Tiên được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận đưa vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

    Hiện tại, Vườn quốc gia Cát Tiên có hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã.

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