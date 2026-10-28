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    Thảo cầm viên Sài Gòn đưa 21 con trĩ sao về Vườn quốc gia Bạch Mã

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Thảo cầm viên Sài Gòn vừa bàn giao 21 con chim trĩ sao cho Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc, nghiên cứu thích nghi và hướng tới tái hoang dã loài chim quý hiếm này.

    Ngày 28.10, tại Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, thành phố Huế), Thảo cầm viên Sài Gòn đã bàn giao 21 con trĩ sao, bao gồm 9 con trống và 12 con mái, cho Vườn quốc gia Bạch Mã.

    Hoạt động bàn giao này nhằm mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng, nghiên cứu kỹ lưỡng về sự thích nghi và khả năng sinh sản của đàn trĩ sao tại môi trường mới. Trọng tâm dài hạn của chương trình hợp tác là hướng tới việc tái hoang dã các thế hệ tiếp theo trở về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

    Thảo cầm viên Sài Gòn đưa 21 con trĩ sao về Vườn quốc gia Bạch Mã - Ảnh 1.

    Lễ bàn giao diễn ra chiều 28.10 tại Vườn quốc gia Bạch Mã

    ẢNH: T.C.V

    Trĩ sao (Rheinardia ocellata) là loài chim hoang dã nguy cấp, đòi hỏi công tác bảo tồn và chăm sóc đặc biệt. Tại Thảo cầm viên Sài Gòn, tính đến ngày 26.10, đàn trĩ sao được quản lý, chăm sóc và duy trì ổn định tổng cộng 44 con. 

    Việc chuyển giao lần này là bước tiếp nối những định hướng quan trọng được đưa ra tại Hội thảo khoa học "Công tác bảo tồn trĩ sao, hươu vàng tại Thảo cầm viên Sài Gòn – Hành trình 30 năm (1996 – 2026)" diễn ra ngày 30.9.

    Qua đó, Thảo cầm viên Sài Gòn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chiến lược là gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo tồn chuyển chỗ và bảo tồn tại chỗ, dựa trên biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết cùng Vườn quốc gia Bạch Mã.

    Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đàn chim trong suốt quá trình di chuyển, toàn bộ quy trình vận chuyển và tiếp nhận đã được 2 đơn vị phối hợp triển khai chặt chẽ, chu đáo.

    Thảo cầm viên Sài Gòn đưa 21 con trĩ sao về Vườn quốc gia Bạch Mã - Ảnh 2.

    Trĩ sao (Rheinardia ocellata) là loài chim hoang dã nguy cấp được Thảo cầm viên Sài Gòn nhân giống và chăm sóc thành công

    ẢNH: T.C.V

    Thảo cầm viên Sài Gòn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục kiểm dịch cùng các giấy tờ pháp lý liên quan, đồng thời cắt cử nhân sự theo dõi nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất cho động vật trong suốt chặng đường vận chuyển bằng đường bộ đến thành phố Huế. 

    Tại Vườn quốc gia Bạch Mã, hệ thống cơ sở vật chất cùng các khu chuồng trại chuyên dụng cũng đã được đầu tư hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận.

    Sau khi được vận chuyển đến Vườn quốc gia Bạch Mã, đàn chim được bố trí thời gian để làm quen dần với điều kiện môi trường mới, được đội ngũ chuyên gia kiểm tra sức khỏe tổng thể để đảm bảo sự thích nghi tốt nhất.

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    Thảo Cầm viên Vườn quốc gia Bạch Mã Bàn giao trĩ sao

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