Chính thức bàn giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Đồng Nai quản lý

Ngày 6.11, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ LÂM

Tiếp nối trách nhiệm gìn giữ một di sản thiên nhiên quý giá của đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nói rằng đây là sự kiện đánh dấu sự tiếp nối trách nhiệm gìn giữ một di sản thiên nhiên quý giá của đất nước, đồng thời mở ra những yêu cầu mới đối với thành phố trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Vườn quốc gia Cát Tiên.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ; sự hỗ trợ, phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lâm Đồng trong suốt quá trình chuẩn bị, thực hiện việc chuyển giao.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tham quan các loài thú đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: L.L

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cũng bày tỏ sự ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, người lao động đã tận tâm gìn giữ, bảo vệ và phát triển Vườn quốc gia Cát Tiên trong suốt thời gian qua.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên có một vị trí đặc biệt trong không gian sinh thái của phương Nam và trong tình cảm của người dân Đồng Nai; có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm, điều tiết nguồn nước, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai và duy trì cân bằng sinh thái của cả khu vực.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Trước đó, vào ngày 16.7.2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 188 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Bàu Sấu trong Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi đây có quần thể cá sấu nước ngọt đang được bảo tồn ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Đến ngày 27.10, Chính phủ ra quyết định chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện có diện tích hơn 71.000 ha, thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai (gần 44.000 ha), và tỉnh Lâm Đồng (gần 27.300 ha).

Do đó trong nghị quyết, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đối với phần đất thuộc vườn quốc gia này.

Một đàn bò tót trong Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: TĂNG A PẨU

Vườn Quốc gia Cát Tiên là khu rừng nguyên sinh nằm ở phía bắc Đồng Nai, trước đây thuộc một phần căn cứ cách mạng của Chiến khu Đ rộng lớn. Sau năm 1975, được Bộ Quốc phòng tiếp quản. Sang năm 1976, Chính phủ đưa vào diện bảo tồn.

Đến năm 1978, Chính phủ quyết định đưa nơi đây thành rừng cấm với diện tích 31.000 ha (thuộc địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ).

Tháng 2.1998, Chính phủ ra quyết định thành lập Vườn quốc gia Cát Tiên, gộp thêm Khu bảo tồn thiên nhiên Cát Lộc (thuộc tỉnh Lâm Đồng) và một phần đất của lâm trường Nghĩa Trung (thuộc tỉnh Bình Phước cũ), nâng diện tích của vườn lên hơn 71.000 ha như hiện nay, giao vườn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý.

Du khách trải nghiệm dịch vụ ngắm thú đêm trong Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: L.L

Vào năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai của Việt Nam (Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận vào năm 2000). Tính đến nay, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vào năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn quốc gia Cát Tiên được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận đưa vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Hiện tại, Vườn quốc gia Cát Tiên có hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã.