Vườn quốc gia Cát Tiên sắp có thêm 10.000 ha từ Công ty lâm nghiệp La Ngà

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai (viết tắt là Công ty lâm nghiệp La Ngà). Trong đó bàn giao hơn 10.000 ha (thuộc địa bàn xã Thanh Sơn) cho Vườn quốc gia Cát Tiên.

Thanh Sơn là xã miền núi, giáp với Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, quyết định cho biết Công ty lâm nghiệp La Ngà có tổng diện tích hơn 19.000 ha, nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn (18.273 ha) và Định Quán (810 ha).

Đất do Công ty lâm nghiệp La Ngà quản lý phần lớn thuộc nhóm đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu đất rừng sản xuất với hơn 16.000 ha (hơn 9.000 ha rừng tự nhiên).

Theo phương án sử dụng đất được phê duyệt, Công ty lâm nghiệp La Nga được giữ lại trên 8.500 ha, bàn giao hơn 10.000 ha (thuộc địa bàn xã Thanh Sơn) cho Vườn quốc gia Cát Tiên.

Bàn giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Đồng Nai quản lý

Trước đó, vào ngày 16.7.2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 188 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Một góc Vườn quốc gia Cát Tiên nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ LÂM

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện có diện tích hơn 71.000 ha, thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai (gần 44.000 ha), và tỉnh Lâm Đồng (gần 27.300 ha).

Do đó trong nghị quyết, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đối với phần đất thuộc vườn quốc gia này.

Vườn Quốc gia Cát Tiên là khu rừng nguyên sinh nằm ở phía bắc Đồng Nai, trước đây thuộc một phần căn cứ cách mạng của Chiến khu Đ rộng lớn. Sau năm 1975, được Bộ Quốc phòng tiếp quản. Sang năm 1976, Chính phủ đưa vào diện bảo tồn.

Một đàn bò tót trong Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: TĂNG A PẨU

Đến năm 1978, Chính phủ quyết định đưa nơi đây thành rừng cấm với diện tích 31.000 ha (thuộc địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ).

Tháng 2.1998, Chính phủ ra quyết định thành lập Vườn quốc gia Cát Tiên, gộp thêm Khu bảo tồn thiên nhiên Cát Lộc (thuộc tỉnh Lâm Đồng) và một phần đất của lâm trường Nghĩa Trung (thuộc tỉnh Bình Phước cũ), nâng diện tích của vườn lên hơn 71.000 ha như hiện nay, giao vườn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Vào năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai của Việt Nam (Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận vào năm 2000). Tính đến nay, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vào năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn quốc gia Cát Tiên được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận đưa vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.