'Theo dấu' bò tót, nai rừng ở Vườn quốc gia Cát Tiên

Bò tót và nai là những thú rừng có kích thước to lớn và số lượng khá nhiều ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Trong bộ sưu tập của mình, nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu đã ghi lại rất nhiều hình ảnh, khoảnh khắc của thú rừng giữa thiên nhiên hoang dã.

Tăng A Pẩu là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Việt Nam. Ông chuyên chụp ảnh động vật rừng, chim hoang dã... Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi ông bén duyên với nhiếp ảnh và cũng là nơi ông dành rất nhiều thời gian cho việc sáng tác ảnh.

Một đàn bò tót thảnh thơi gặm cỏ trong Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: TĂNG A PẨU

Cận ảnh một chú bò tót con đang bú sữa mẹ ẢNH: TĂNG A PẨU

Con bò tót đang trưởng thành dừng chân giữa cánh đồng cỏ ẢNH: TĂNG A PẨU

Hình ảnh một con nai... lạc loài giữa đàn bò tót dũng mãnh được nhiếp ảnh gia ghi lại ẢNH: TĂNG A PẨU

Đàn nai con ngơ ngác giữa rừng xanh ẢNH: TĂNG A PẨU

Ở một góc máy khác, những con nai giương cao cổ quan sát xung quanh ẢNH; TĂNG A PẨU

Một hình ảnh đáng yêu, sống cộng sinh giữa nai và chim ẢNH: TĂNG A PẨU

Một con nai oai vệ giữa cánh rừng khô ẢNH: TĂNG A PẨU

Trong quá trình di chuyển ở đồng cỏ, con nai rừng này vô tình để một nhánh cây nhỏ vướng vào sừng ẢNH: TĂNG A PẨU

Cận cảnh một cặp nai trưởng thành ở Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: TĂNG A PẨU



