'Theo dấu' bò tót, nai rừng ở Vườn quốc gia Cát Tiên

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Những đàn bò tót hùng dũng, nai rừng hiền hòa cùng nhiều khoảnh khắc đời thường của thú hoang ở Vườn quốc gia Cát Tiên được nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu ghi lại sau nhiều năm gắn bó với cánh rừng này.
Bò tót và nai là những thú rừng có kích thước to lớn và số lượng khá nhiều ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Trong bộ sưu tập của mình, nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu đã ghi lại rất nhiều hình ảnh, khoảnh khắc của thú rừng giữa thiên nhiên hoang dã.
Tăng A Pẩu là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Việt Nam. Ông chuyên chụp ảnh động vật rừng, chim hoang dã... Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi ông bén duyên với nhiếp ảnh và cũng là nơi ông dành rất nhiều thời gian cho việc sáng tác ảnh.
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