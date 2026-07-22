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Đời sống Cộng đồng

'Theo dấu' bò tót, nai rừng ở Vườn quốc gia Cát Tiên

Lê Lâm
Lê Lâm
Những đàn bò tót hùng dũng, nai rừng hiền hòa cùng nhiều khoảnh khắc đời thường của thú hoang ở Vườn quốc gia Cát Tiên được nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu ghi lại sau nhiều năm gắn bó với cánh rừng này.

Bò tót và nai là những thú rừng có kích thước to lớn và số lượng khá nhiều ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Trong bộ sưu tập của mình, nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu đã ghi lại rất nhiều hình ảnh, khoảnh khắc của thú rừng giữa thiên nhiên hoang dã. 

Tăng A Pẩu là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Việt Nam. Ông chuyên chụp ảnh động vật rừng, chim hoang dã... Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi ông bén duyên với nhiếp ảnh và cũng là nơi ông dành rất nhiều thời gian cho việc sáng tác ảnh.

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 1.

Một đàn bò tót thảnh thơi gặm cỏ trong Vườn quốc gia Cát Tiên

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 2.

Cận ảnh một chú bò tót con đang bú sữa mẹ

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 3.

Con bò tót đang trưởng thành dừng chân giữa cánh đồng cỏ

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 4.

Hình ảnh một con nai... lạc loài giữa đàn bò tót dũng mãnh được nhiếp ảnh gia ghi lại

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 5.

Đàn nai con ngơ ngác giữa rừng xanh

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 6.

Ở một góc máy khác, những con nai giương cao cổ quan sát xung quanh

ẢNH; TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 7.

Một hình ảnh đáng yêu, sống cộng sinh giữa nai và chim

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 8.

Một con nai oai vệ giữa cánh rừng khô

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 9.

Trong quá trình di chuyển ở đồng cỏ, con nai rừng này vô tình để một nhánh cây nhỏ vướng vào sừng

ẢNH: TĂNG A PẨU

Khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên: Ngắm thú rừng qua ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 10.

Cận cảnh một cặp nai trưởng thành ở Vườn quốc gia Cát Tiên

ẢNH: TĂNG A PẨU


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