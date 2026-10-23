Phường nào ở Đồng Nai lắp wifi miễn phí nơi công cộng?

Ngày 23.10, theo thông tin từ UBND phường Long Thành (thành phố Đồng Nai), nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, UBND phường đã triển khai lắp đặt wifi miễn phí ở toàn bộ khu vực công cộng.

Phường Long Thành lắp wifi công cộng miễn phí tốc độ cao tại 35 vị trí với 94 điểm công cộng trên địa bàn ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, hệ thống wifi công cộng miễn phí sẽ được lắp đặt tại 35 vị trí với 94 điểm phát sóng tốc độ cao như: khu vực Trung tâm hành chính phường (công viên Vườn Dầu), chợ Long Thành, nhà văn hóa của 9 khu phố, công viên các khu tái định cư…

Đến thời điểm này, công tác lắp đặt wifi miễn phí đạt hơn 80%. Đối với các điểm đã lắp xong, chính quyền cho vận hành ngay.

Phường Long Thành có diện tích 130,12 km2, dân số 93.000 người. Hình thành từ việc sáp nhập 3 xã Bình Sơn, Lộc An, Long An và thị trấn Long Thành (thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ).

Ngoài việc có một đô thị (thị trấn Long Thành cũ), phường Long Thành còn sở hữu sân bay Long Thành - một sân bay đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân phát triển. Với tiềm năng và lợi thế trên, Long Thành là một trong những xã đầu tiên được thành phố Đồng Nai đưa vào danh sách để thành lập phường vào cuối tháng 3.2026.

Công viên Vườn Dầu, ngay khu vực Trung tâm hành chính phường Long Thành là một trong địa điểm lắp wifi miễn phí sớm nhất ẢNH: LÊ LÂM

Trong quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Đồng Nai đã lấy 2 khu vực làm động lực phát triển mới là đô thị sân bay Long Thành và khu vực hành lang sông Đồng Nai.

Đô thị sân bay được quy hoạch với diện tích lên đến 43.000 ha, với mục tiêu kết nối toàn cầu đưa khu vực Long Thành trở thành trung tâm hàng không - logistics quốc tế hàng đầu Đông Nam Á.

Toàn diện tích phường Long Thành nằm ở vị trí trung tâm của đô thị sân bay. Với vị trí chiến lược như vậy, phường Long Thành được xem là hạt nhân của đô thị sân bay tương lai.