Khai thác sân bay Long Thành giai đoạn đầu: Khoảng 366 chuyến bay/tuần

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phục vụ buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại dự án sân bay Long Thành (ngày 4.10), ACV cho biết đã lên lộ trình khai thác nhà ga hành khách và hàng hóa. Theo đó, lộ trình chia làm 3 giai đoạn.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, giai đoạn 1 (tháng 12.2026 - 3.2027): khai thác cánh tây và khu trung tâm nhà ga hành khách. Hiện Vietnam Airlines và Vietjet đã đăng ký đạt 6 - 10% công suất thiết kế (khoảng 20 - 30 chuyến bay/ngày), tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng dự kiến đạt tối đa 366 chuyến bay/tuần (322 chuyến nội địa, 44 chuyến quốc tế).

Đối với hàng hóa, sẽ khai thác một phần nhà ga hàng hóa. Trong đó khai thác hàng hóa quốc nội từ 24.12.2026. Từ tháng 1.2027, bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế (ngoại trừ châu Âu và Mỹ).

Hệ thống check-in bằng sinh trắc học tại sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 4.2027 - 10.2027: theo kế hoạch, Vietnam Airlines và Vietjet khai thác thêm các đường bay quốc tế (đi châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Mỹ) và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế.

Thời điểm này sẽ cho chạy thử toàn bộ nhà ga hàng hóa và thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế RA3 (hàng vào EU), TSA (hàng vào Mỹ).

Từ tháng 10.2027 là bước vào giai đoạn 3, lúc này sân bay Long Thành chính thức khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ các mạng bay quốc tế và nội địa, bao gồm cả các tuyến vận chuyển hàng hóa đi châu Âu và Mỹ.

Nhân viên đang vận hành thử hệ thống tiếp nhận hành lý ẢNH: LÊ LÂM

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý

ACV cho biết hiện đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng. Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11.2026, các hạng mục như: giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1, và chương trình an ninh hàng không sẽ được Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.

Một góc nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

"Với sự chuẩn bị bài bản, chi tiết từ khâu vận hành, thử nghiệm hệ thống đến hoàn thiện thủ tục pháp lý, ACV khẳng định sân bay Long Thành đã sẵn sàng trở thành cửa ngõ giao thương hiện đại, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động", báo cáo cho biết.