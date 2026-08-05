ACV tung ưu đãi kéo hãng bay trở lại sân bay Liên Khương

Chiều tối 4.8, ACV làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và các hãng hàng không về kế hoạch phục hồi, mở rộng mạng bay đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, sau khi sân bay này khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19.8.

Giảm giá 50% dịch vụ hấp dẫn tại sân bay để thu hút đường bay mới

Theo ACV, sau hơn 5 tháng sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, các hạng mục chính tại sân bay Liên Khương cơ bản hoàn thành. Tổng công ty đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, chỉnh trang nhà ga, đường vào sân bay, cây xanh và vệ sinh môi trường.

Từ ngày 5.8, ACV huy động thêm lực lượng và các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sân bay sẵn sàng khai thác trở lại theo kế hoạch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với ACV về việc phục hồi các đường bay ngay sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại ẢNH: CTV

Đáng chú ý, sau khi được nâng cấp, khu bay Liên Khương có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787. Đây là điều kiện để các hãng hàng không nghiên cứu đưa máy bay lớn vào khai thác, mở thêm các đường bay dài đến Lâm Đồng.

Để thu hút các hãng mở đường bay mới, ACV đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Với đường bay quốc tế mới đáp ứng các điều kiện theo quy định, giá dịch vụ cất, hạ cánh được giảm 50% trong 24 tháng.

Dịch vụ mặt đất cho chuyến bay thường lệ được giảm 50% trong năm đầu và 30% trong năm thứ hai. Đối với chuyến bay thuê chuyến theo mùa, mức giảm là 30% trong năm đầu. Ngoài ra, ACV hỗ trợ tiếp thị và áp dụng ưu đãi đối với một số dịch vụ hàng không nhằm khuyến khích các hãng mở đường bay mới.

ACV cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và nghiên cứu các gói sản phẩm kết hợp vé máy bay, khách sạn, tour du lịch để kích cầu.

Theo ACV, việc đưa Liên Khương trở lại khai thác không chỉ nhằm khôi phục các đường bay bị gián đoạn mà còn tạo dư địa mở rộng mạng bay, nhất là các đường bay quốc tế.

Sân bay Liên Khương sẽ khôi phục 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày

Ngay sau khi sân bay mở cửa trở lại, ACV phối hợp với các hãng hàng không khôi phục các đường bay nội địa chủ lực đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng.

Trong đó, đường bay Đà Lạt - TP.HCM và Đà Lạt - Hà Nội dự kiến có 7 - 8 chuyến/ngày mỗi chặng. Đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng khoảng 2 chuyến/ngày; Đà Lạt - Vinh có 1 chuyến/ngày. Đường bay Đà Lạt - Hải Phòng dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần.

Sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 36 - 40 chuyến bay ngay sau khi hoạt động trở lại vào ngày 19.8 ẢNH: LÂM VIÊN

Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines và Bamboo Airways dự kiến tham gia khai thác các đường bay trên.

Sau khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 36 - 40 chuyến bay và 6.800 lượt khách mỗi ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua sân bay ước khoảng 816.000 lượt.

Với mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur do AirAsia khai thác dự kiến được khôi phục trong tháng 9, với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

ACV cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Lâm Đồng và các hãng hàng không xúc tiến khôi phục các đường bay đến Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Các thị trường mới như Singapore, Hồng Kông và một số điểm đến tại Nhật Bản cũng đang được nghiên cứu.

Sân bay Liên Khương sẵn sàng khai thác trở lại vào ngày 19.8.2026 ẢNH: NGUYỄN NGHĨA

Ở mạng bay nội địa, ACV đề xuất sớm nối lại các đường bay đến Thanh Hóa, Cần Thơ và Phú Quốc, đồng thời xúc tiến đường bay thẳng Đà Lạt - Huế.

Việc khôi phục hoạt động sân bay Liên Khương cùng các chính sách hỗ trợ của ACV được kỳ vọng tạo thêm sức hút đối với các hãng hàng không, từng bước mở rộng mạng bay đến Lâm Đồng.

Đây cũng được xem là một trong những điều kiện quan trọng để phục hồi lượng khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng, thúc đẩy du lịch, thương mại, logistics và các hoạt động kinh tế sau nhiều tháng sân bay tạm đóng cửa để nâng cấp.