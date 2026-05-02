Du lịch Đà Lạt sau lễ 30.4: Nỗi lo vé xe và tắc đường

02/05/2026 17:28 GMT+7

Sau cao điểm nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều du khách đến Đà Lạt bắt đầu lo ngại vé xe chiều về và nguy cơ ùn tắc giao thông. Từ trưa 2.5, lượng phương tiện rời thành phố tăng nhanh, khiến các cửa ngõ rơi vào tình trạng đông đúc.

Vé xe "cháy" sau kỳ nghỉ, nhiều người lỡ kế hoạch

Từ chiều 2.5, sau hai ngày du lịch sôi động tại Đà Lạt, các nhà xe tuyến Đà Lạt - TP.HCM phải huy động 100% phương tiện nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Tình trạng “cháy vé” diễn ra phổ biến, đặc biệt là vé đi vào khung giờ buổi tối 2.5 và trong ngày 3.5.

Từ chiều 2.5 các nhà xe tuyến Đà Lạt - TP.HCM phải huy động 100% phương tiện nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu

Vợ chồng anh Cao Duy Hoàng dự định rời Đà Lạt vào tối 2.5, nhưng khi liên hệ nhiều hãng xe đều trong tình trạng hết chỗ, buộc phải ở lại thêm một ngày.

Tương tự, bà Cao Hoàng Đoàn Trinh cho biết đã tìm cách đặt vé cho con trai là sinh viên trở lại TP.HCM trong tối 3.5 nhưng không thành công, phải đăng ký chờ... người khác hủy vé.

Đà Lạt nhộn nhịp xe cộ trong kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5.2026

Đường phố Đà Lạt ngày 2.5

Nhiều du khách thì tự lái xe rời Đà Lạt. Tuy nhiên, áp lực giao thông trên các tuyến đèo như Bảo Lộc (quốc lộ 20) hay Đại Ninh (quốc lộ 28B) khiến hành trình không hề dễ dàng.

Ông Bùi Văn Đức (TP.HCM) cho biết năm nay gia đình không di chuyển bằng đường hàng không do sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, nên lựa chọn đi ô tô qua tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, sau đó rẽ vào quốc lộ 28B để lên Đà Lạt. Tuy vậy, khi di chuyển qua đèo Đại Ninh vào ngày 30.4, phương tiện tăng cao đã khiến khu vực này xảy ra ùn ứ cục bộ.

Du lịch Đà Lạt sôi động

Trong suốt kỳ nghỉ, các điểm trung tâm như hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, cà phê Đồi Cù hay chợ đêm Đà Lạt... luôn đông kín du khách. Nhiều người vừa thưởng thức cà phê vừa tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của phố núi.

Đông đảo du khách vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm cảnh

Các khu, điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt như thác Datanla, vườn hoa Đà Lạt, Thung lũng Tình Yêu ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp lễ. Đáng chú ý, sự kiện Love Valley Concert 2026 tổ chức ngày 1.5 tại Thung lũng Tình Yêu đã thu hút hơn 6.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức âm nhạc chỉ trong một ngày.

Ở khu vực ngoại ô, các điểm check-in như Puppy Farm, Mongo Land, Fresh Garden Đà Lạt… cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Xu hướng thuê xe máy, ô tô tự lái để khám phá Đà Lạt gia tăng, kéo theo mật độ phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ tăng cao đáng kể.

Xu hướng thuê xe máy để khám phá Đà Lạt gia tăng, kéo theo mật độ phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ tăng đáng kể

Theo cơ quan chức năng, công suất phòng dịp lễ tại khu vực trung tâm Đà Lạt đạt 70 - 80%, nhiều khách sạn gần như kín phòng trong hai ngày 30.4 và 1.5. Tuy nhiên, ngay sau cao điểm, từ 2 - 3.5, lượng khách giảm nhanh, công suất chỉ còn 20 - 40%. Giá phòng được giữ ổn định, chỉ tăng nhẹ 10 - 30%.

Ngay sau cao điểm, từ ngày 2 - 3.5, lượng khách đến Đà Lạt giảm nhanh, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú chỉ còn khoảng 20 - 40%

Đại diện một hệ thống khách sạn tại Đà Lạt cho biết, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt gần 100% trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nhưng giảm mạnh ngay sau đó. Dù nhiều cơ sở lưu trú đã chủ động điều chỉnh giá về mức ngày thường, lượng khách đặt phòng vẫn ở mức thấp.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông còn hạn chế và phương thức di chuyển chưa đa dạng, tình trạng "cháy vé" xe sau các kỳ nghỉ lễ tiếp tục là bài toán quen thuộc, đặt ra yêu cầu sớm thực hiện cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương để nâng cấp kết nối và năng lực vận tải cho phố núi Đà Lạt.

Giỗ tổ Hùng Vương thiêng liêng giữa Đà Lạt

Hòa chung không khí thiêng liêng của Giỗ tổ Hùng Vương, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Âu Lạc (Khu du lịch Thác Prenn, Đà Lạt), đồng thời triển khai nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách.

