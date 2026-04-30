Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Không đi du lịch, nhiều người lại thấy thoải mái hơn vì...

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, thay vì bỏ ra khoản tiền lớn để đi du lịch, nhiều người chọn ở nhà hoặc tận hưởng kỳ nghỉ theo cách nhẹ nhàng hơn.

Không bon chen ở những khu du lịch đông đúc hay chạy theo xu hướng check-in trên mạng xã hội, ngày càng có nhiều người chọn nghỉ lễ theo cách riêng của mình.



Khi chi phí trở thành trở ngại

Nhiều năm trước, trong những chuyến du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, anh Công Khải (23 tuổi) nhiều lần rơi vào cảnh chi phí tăng mạnh. Tổng chi tiêu cho một chuyến đi thường đắt gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần ngày thường, từ ăn uống đến lưu trú khách sạn. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, anh vẫn bất ngờ khi giá cả đội lên quá cao. Sau mỗi chuyến đi, nhìn lại khoản tiền đã chi khiến anh không khỏi ngao ngán.

Cảnh đông đúc tại các điểm du lịch trong dịp lễ Ảnh: Ngọc Dương

Không chỉ tốn kém, điều khiến anh mệt mỏi hơn là cảnh nơi nào cũng đông nghẹt người. Nhiều điểm du lịch rơi vào tình trạng chen lấn, xô đẩy, xả rác bừa bãi. "Thậm chí có cả một gia đình không chịu xếp hàng mua vé, còn cãi nhau với nhân viên khiến người phía sau phải chờ rất lâu", anh kể.

Vì vậy để tránh lặp lại những cảnh đó, năm nay anh đã quyết định đi trước 1 tuần trước kỳ nghỉ. Lường trước càng mua sát ngày thì giá vé xe sẽ tăng cao, anh đã đặt vé trước nửa tháng để chủ động việc di chuyển. Theo anh, với số tiền bỏ ra trong dịp lễ chỉ đủ đi một nơi, còn nếu đi ngày thường có thể trải nghiệm 2 - 3 địa điểm khác nhau.

Những ngày trong lễ thì anh dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Khi nhiều người đã rời thành phố đi du lịch, nhịp sống trở nên yên ắng hơn. Anh có thể thức dậy muộn, đi dạo hít thở không khí, sau đó uống cà phê ngắm phố phường. Ít khi nào thành phố có những lúc như thế nên anh cảm thấy đây là trải nghiệm cũng rất đặc biệt.

Anh Công Khải chọn ra quán cà phê để tận hưởng không khí yên bình trong những ngày nghỉ lễ Ảnh: Thái Hòa

Với anh, nghỉ lễ hiện tại không còn đồng nghĩa với việc phải đi đâu đó thật xa. "Bây giờ chỉ cần được nghỉ thôi là đủ. Muốn đi chơi thì lúc nào cũng có thể đi. Dịp lễ là khoảng thời gian hiếm hoi công việc không dồn dập, không bị thúc ép gấp gáp như ngày thường", anh nói.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 bên gia đình

Là một người làm việc tự do, chị Kim Hương (22 tuổi) luôn bận rộn với những dự án mà mình nhận. Lịch trình, thời gian của chị gần như kín mít nên việc chạy theo deadline là điều không thể tránh khỏi, ngay cả trong kỳ nghỉ lễ. Với chị, những ngày lễ cũng gần như ngày bình thường vì vẫn phải làm việc để đáp ứng tiến độ khách hàng giao, xử lý đầu việc dang dở và đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.

Chính vì vậy, năm nay chị quyết định về quê thay vì đi du lịch dịp lễ. Chị cho rằng nghỉ lễ bên gia đình sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn. Với khối lượng công việc dày đặc như vậy, nếu chọn đi du lịch chị cũng khó có thể thư giãn hoàn toàn, ngược lại còn dễ rơi vào cảm giác cập rập, vừa đi chơi vừa lo nghĩ đến công việc chưa hoàn thành.

Chị Kim Hương sum họp cùng gia đình trong kỳ nghỉ lễ Ảnh: NVCC

Theo chị, khi về quê cảm giác cũng khác hẳn so với ở thành phố. Nếu ở thành phố, chị phải tự lo mọi thứ từ nấu nướng, giặt giũ, đôi khi còn bỏ bê bản thân, ăn uống không đầy đủ vì quá bận rộn. Trong khi đó, khi về quê chị được ba mẹ quan tâm, chăm sóc nên cảm thấy dễ chịu hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn, từ đó tập trung vào công việc tốt hơn.

"Về quê tôi có thể giải quyết được hết những vấn đề đó, vừa làm việc, vừa được tận hưởng thời gian cùng gia đình, có dịp sum họp với mọi người", chị chia sẻ. Khi được trở về nhà trong những ngày nghỉ, chị cũng cảm thấy bản thân được nạp lại năng lượng và có thêm động lực cho công việc sau lễ.

Nhiều người chọn ở lại thành phố, ghé các điểm đến trong trung tâm để vui chơi và tận hưởng không khí ngày nghỉ lễ Ảnh: Thái Hòa

Cũng tương tự, anh Anh Kiệt (24 tuổi) tận dụng thời gian nghỉ lễ này để nghỉ ngơi, gắn kết với gia đình và theo đuổi các sở thích cá nhân tại nhà. Buổi sáng, anh phụ ba mẹ làm việc nhà, nếu rảnh sẽ nhờ mẹ dạy nấu ăn, sau đó cả nhà cùng ăn cơm.

Vì những ngày đi làm bình thường lịch trình đã khá dày đặc, vì vậy vài ngày nghỉ lễ ngắn ngủi trở nên rất quý giá. Anh muốn dành trọn khoảng thời gian đó để nghỉ ngơi thật sự bên gia đình, thay vì phải vội vàng check-in hết nơi này đến nơi khác.

Không phải chạy theo những bức hình du lịch trên mạng, không phải cảm thấy áp lực phải đi đâu đó trong dịp lễ. Với anh, chỉ cần có thời gian dành cho gia đình, người yêu hoặc cho chính bản thân mà không bị ai làm phiền thì đó đã là một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Những phút giây đơn giản nhưng trọn vẹn như vậy đôi khi lại đáng nhớ hơn nhiều chuyến đi xa.