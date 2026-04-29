Đời sống Cộng đồng

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Gợi ý điểm đi chơi gần trung tâm TP.HCM, vừa tiện vừa đáng tiền

Vũ Phượng
29/04/2026 11:25 GMT+7

Sắp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người đã chọn những điểm đến gần trung tâm TP.HCM để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đủ trải nghiệm nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa tốn thời gian và chi phí, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đang nghiêng về các hành trình ngắn ngày, dễ di chuyển nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Biển Vũng Tàu là lựa chọn của đông đảo người dân vì lợi thế gần trung tâm, di chuyển thuận tiện, ẩm thực đa dạng

Theo ghi nhận từ Traveloka, nhu cầu đối với các chuyến đi ngắn từ 2 - 3 ngày đã tăng gần 40% so với cùng kỳ. Xu hướng những kỳ nghỉ ngắn nhưng có kế hoạch rõ ràng đang dần trở thành lựa chọn phổ biến khi du khách ưu tiên sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian mà vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đi chơi gần để tiết kiệm và tận hưởng

Ở khu vực phía nam, các điểm đến gần trung tâm TP.HCM như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải… tiếp tục là lựa chọn quen thuộc mỗi dịp lễ. Chỉ mất vài giờ di chuyển, du khách đã có thể tận hưởng không khí biển, nghỉ dưỡng ngắn ngày mà không cần lên kế hoạch quá phức tạp.

Gợi ý nhanh các điểm đến gần TP.HCM dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5:

  • Vũng Tàu: biển, ẩm thực phong phú, phù hợp chuyến đi 2 ngày 1 đêm.
  • Hồ Tràm - Long Hải: nghỉ dưỡng, không gian yên tĩnh, phù hợp gia đình.
  • Tây Ninh: núi Bà Đen, du lịch tâm linh, đi về trong ngày.
  • Cần Giờ: gần trung tâm TP.HCM, chi phí thấp, phù hợp "đổi gió" ngắn ngày.
Nhiều người quan tâm đến nghỉ dưỡng thay vì check-in, khám phá

Điều đáng chú ý là lựa chọn đi gần không còn mang tính "thay thế" cho việc đi xa, mà trở thành ưu tiên mới. Du khách ngày càng rõ ràng hơn trong việc chọn điểm đến, đó là phải thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn mang lại cảm giác thư giãn và tái tạo năng lượng.

"Những điểm đến dẫn đầu xu hướng tìm kiếm hiện nay đều có một điểm chung: cảnh quan thiên nhiên giàu cảm hứng, bản sắc địa phương rõ nét và những trải nghiệm mang lại cảm giác tái tạo năng lượng thực sự, thay vì chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí", đại diện Traveloka nhận xét.

Du khách "tính toán" nhiều hơn cho mỗi chuyến đi

Theo Công ty Vietravel, không chỉ thay đổi về điểm đến, cách du khách lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cũng khác trước. Thay vì quyết định nhanh theo cảm hứng, nhiều người bắt đầu đặt dịch vụ sớm, chọn các gói kết hợp để tối ưu chi phí và thời gian.

Những resort ở Hồ Tràm cũng là một trong những điểm đến "hot" với người dân TP.HCM dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Đơn vị này cho biết các hành trình nội địa như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… vẫn giữ sức hút nhờ phù hợp với nhiều nhóm khách, đặc biệt là gia đình nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng tìm các tour 3 - 5 ngày cho dịp này như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…

Theo đánh giá của Vietravel, một điểm đáng chú ý là tâm lý tiêu dùng đang trở nên thận trọng nhưng linh hoạt hơn. Du khách không còn chỉ quan tâm đến giá, mà cân nhắc tổng thể như thời gian di chuyển, sự tiện lợi và giá trị trải nghiệm mang lại.

Một chuyến đi gần sẽ không tốn quá nhiều chi phí, thời gian đi lại

Chính vì vậy, xu hướng du lịch dịp lễ đang dịch chuyển từ "đi càng xa càng tốt" sang "đi sao cho đáng". Một chuyến đi gần TP.HCM, chi phí hợp lý, không mất quá nhiều thời gian di chuyển nhưng vẫn đủ để nghỉ ngơi, tận hưởng đang trở thành lựa chọn phổ biến.

