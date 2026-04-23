CSGT TP.HCM cảnh báo nạn xe dù, bến cóc dịp 30.4 - 1.5: Người dân lưu ý gì?

Chiều 23.4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong cuộc họp, thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình xe dù, bến cóc trên địa bàn dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 23.4 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT tăng cường phạt nguội dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Theo thượng tá Phạm Quang Trưởng, dự báo nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30.4 - 1.5 tăng cao nên tình trạng xe dù, bến cóc có nguy cơ tái diễn. Lực lượng CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không đón xe dọc đường, chọn phương tiện hợp pháp để tránh mất an toàn và bị chèn ép giá.

Trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng mạnh, thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết PC08 đã chủ động triển khai kế hoạch phối hợp với nhiều biện pháp quyết liệt. Trọng tâm là xử lý tình trạng xe dù, bến cóc mà báo chí và người dân phản ánh trong thời gian qua.

CSGT sẽ rà soát, nhận diện các điểm bến bãi trá hình như bãi giữ xe, khu đất trống, cây xăng hoặc văn phòng đại diện để đón, trả khách trái quy định. Đồng thời, CSGT phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra tính pháp lý tại các bến xe cửa ngõ, bến xe lớn, kiên quyết xử lý, thu hồi hoặc đình chỉ hoạt động đối với các điểm tiếp tay cho xe khách vi phạm.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin về bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Song song đó, CSGT tăng cường kiểm soát tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để đón trả khách, gây mất an toàn giao thông.

"CSGT sẽ phối hợp các lực lượng xử lý đồng bộ trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng sẽ ứng trực 100% quân số để điều tiết, phân luồng, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống phát sinh", thượng tá Phạm Quang Trưởng thông tin.

Ngoài kiểm tra trực tiếp, CSGT TP.HCM sẽ xử phạt qua hệ thống camera giám sát giao thông, thiết bị giám sát hành trình. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý qua hình thức phạt nguội, đồng thời xử lý cả tài xế và chủ phương tiện.

Tại các địa bàn phức tạp, các tổ công tác sẽ kiểm tra đột xuất theo phản ánh của người dân, báo chí, đảm bảo xử lý xuyên suốt, không để hình thành điểm nóng.

Khi phát hiện nhà xe chèn ép hành khách hoặc hoạt động trái phép, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng của CSGT hoặc cơ quan chức năng.

Vì sao xe dù, bến cóc vẫn dai dẳng?

Lý giải việc xe dù, bến cóc vẫn còn tái diễn dù nhiều đợt ra quân xử lý, thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết thời gian qua, CSGT đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, xóa bỏ nhiều điểm bến cóc.

Tuy nhiên, các nhà xe đã thay đổi phương thức hoạt động tinh vi hơn, như sử dụng xe hợp đồng trá hình, liên hệ khách qua mạng xã hội để né tránh lực lượng chức năng, khiến tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp.

CSGT sẽ kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của xe kinh doanh vận tải để xử lý vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát 24/24 tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu từ camera và thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

"Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao trách nhiệm đơn vị nào xử lý không tốt xe dù, bến cóc thì chịu trách nhiệm từ chỉ huy đến cán bộ", thượng tá Phạm Quang Trưởng nói.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đang kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật trong quản lý xe hợp đồng, xe ghép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng phương tiện hợp pháp, đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.