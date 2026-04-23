Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dừng xe sai ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế bị phạt 700.000 đồng

Vũ Phượng
23/04/2026 13:28 GMT+7

Chỉ vài phút dừng xe sai quy định trong sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế đã nhận biên bản phạt 700.000 đồng, thậm chí 'lỗ chuyến' ngay tại chỗ.

Ngày 23.4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều tài xế dừng xe, đỗ xe đón trả khách sai quy định đã bị lập biên bản xử phạt.

Các lực lượng phối hợp xử lý xe dừng đỗ sai quy định trong sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi như dừng đỗ sai quy định, xe kinh doanh vận tải hành khách, taxi, xe công nghệ vi phạm quy định tại sân bay; đồng thời kiểm tra, ngăn chặn taxi "dù", taxi "giả", xe ôm "giả" Grab hoạt động trái phép. Các điểm mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng bị xử lý nhằm đảm bảo giao thông thông suốt khu vực sân bay.

Dừng xe sai làn ở sân bay Tân Sơn Nhất bị phạt

Tại khu vực ga đi nhà ga quốc tế, tổ công tác phát hiện nhiều tài xế vi phạm khi dừng xe trả khách. Khoảng 10 giờ, anh L.A.M (ở TP.HCM) bị xử phạt 700.000 đồng vì dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ.

Việc dừng trả khách ở làn giữa chỉ được chấp nhận khi làn bên trong đã hết chỗ và tài xế phải rời đi trước 3 phút

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ít phút sau, anh P.V.T (ở Đồng Nai) cũng bị lập biên bản khi dừng xe trả khách ở làn giữa. Anh T. cho biết: "Đây là lần đầu tôi vào sân bay quốc tế nên còn bỡ ngỡ. Lúc nãy đi bị kẹt xe, tới đây khách sợ trễ giờ đã hối tôi dừng luôn nên tôi vội vàng dừng cho khách xuống. Chưa được 5 phút thì cảnh sát trật tự đến phạt".

Cảnh sát trật tự giải thích, khu vực này có biển cấm dừng và đỗ xe, kèm biển phụ quy định không dừng quá 3 phút. "Do đặc thù sân bay này nên anh buộc dừng cho khách xuống, sau khi khách xuống là anh di chuyển liền tránh ùn tắc giao thông, tài xế cần chú ý để tránh bị phạt", cán bộ cảnh sát nói.

Theo tài xế, cuốc xe sau khi trừ chi phí chỉ còn 234.000 đồng, trong khi mức phạt là 700.000 đồng. "Vậy là lỗ", anh cười gượng.

Tài xế cho biết dừng vội ở làn giữa vì bị khách hối

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp khác, anh N.M.T (ở TP.HCM) cũng bị xử phạt 700.000 đồng vì dừng xe trả khách ở làn giữa. Theo tổ công tác, khi làn sát lề phải hết chỗ, tài xế có thể dừng xe cho khách xuống ở làn giữa nhưng phải di chuyển ngay, tổng thời gian không quá 3 phút.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra tại trạm thu phí cổng ra sân bay, yêu cầu các xe kinh doanh vận tải xuất trình hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách, lệnh điều xe cùng giấy phép lái xe, căn cước và chứng nhận tập huấn nghiệp vụ.

Tài xế đón, trả khách ở sân bay cần lưu ý nắm rõ các biển báo, quy định

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tăng cường xử lý vi phạm quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Theo kế hoạch phối hợp giữa lực lượng CSGT, Công an sân bay và các đơn vị liên quan, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được triển khai đồng bộ, khép kín cả trong và ngoài khu vực nhà ga.

Nhiều tài xế công nghệ dừng đỗ quanh sân bay được nhắc nhở di chuyển

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các lực lượng sẽ tập trung vào những "điểm nóng" như khu vực ga đi, ga đến, trạm thu phí, bãi đỗ xe và các tuyến đường xung quanh như Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng… nhằm xử lý triệt để tình trạng dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi, taxi "dù", taxi "giả", xe ôm công nghệ hoạt động trái phép.

Bên cạnh đó, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, gây cản trở giao thông cũng nằm trong diện tăng cường kiểm soát. Lực lượng chức năng sẽ kết hợp tuần tra công khai và hóa trang, đẩy mạnh ghi hình để xử lý vi phạm qua camera, đồng thời lập các tổ kiểm tra, giám sát đột xuất trong những khung giờ cao điểm.

Ngoài xử phạt trực tiếp, CSGT cũng tăng cường phạt nguội ở khu vực quanh sân bay

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tài xế xe chở khách từ sân bay đi Hồ Tràm xuất trình đầy đủ giấy tờ cho CSGT khi được yêu cầu kiểm tra

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời gian qua, CSGT TP.HCM cũng liên tục tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách để kéo giảm tai nạn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mục tiêu của kế hoạch không chỉ dừng lại ở việc xử phạt mà còn hướng đến lập lại trật tự, kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của tài xế và người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - nơi có lưu lượng phương tiện và hành khách luôn ở mức rất cao.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận