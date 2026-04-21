Sân bay Tân Sơn Nhất tăng tần suất lên 46 chuyến bay/giờ cao điểm lễ 30.4

Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ ban ngày từ 6 - 23 giờ từ 25.4 đến hết 5.5.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lễ 30.4 năm nay dự kiến tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại sân bay Tân Sơn Nhất được Cục triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng tàu bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm.

Qua đó, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì ổn định hoạt động tại Cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ sắp tới.

Sở Xây dựng TP.HCM dự báo, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, sản lượng hành khách tăng cao nhất là hàng không với lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khoảng 130.000 hành khách/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ.



