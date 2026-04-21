Sân bay Tân Sơn Nhất tăng tần suất lên 46 chuyến bay/giờ cao điểm lễ 30.4

Hà Mai
21/04/2026 14:40 GMT+7

Đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất giai đoạn cao điểm.

Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ ban ngày từ 6 - 23 giờ từ 25.4 đến hết 5.5.

Sân bay Tân Sơn Nhất tăng tần suất lên 46 chuyến bay/giờ cao điểm lễ 30.4- Ảnh 1.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lễ 30.4 năm nay dự kiến tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại sân bay Tân Sơn Nhất được Cục triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng tàu bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm.

Qua đó, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì ổn định hoạt động tại Cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ sắp tới.

Sở Xây dựng TP.HCM dự báo, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, sản lượng hành khách tăng cao nhất  là hàng không với lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khoảng 130.000 hành khách/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ.


Năm sau, 90% khách quốc tế từ Tân Sơn Nhất sẽ chuyển về sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đặt mục tiêu trên 90% sản lượng khách quốc tế tại khu vực TP.HCM sẽ chuyển sang khai thác tại sân bay Long Thành ngay trong năm 2027.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
