Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

TP.HCM rợp sắc cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4, từ phố lớn đến hẻm nhỏ

Ni Na
29/04/2026 05:30 GMT+7

Những ngày cuối tháng 4, nhiều tuyến đường, khu dân cư và cả hẻm nhỏ ở TP.HCM rực đỏ sắc cờ Tổ quốc, chào mừng 51 năm ngày đất nước thống nhất.

Những ngày ngày, nhiều con đường ở TP.HCM đồng loạt rực đỏ sắc cờ Tổ quốc. Sắc đỏ sao vàng trải dài từ những tuyến đường lớn đến từng con hẻm nhỏ, tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc, gợi nhắc về niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân thành phố.

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ) rực rỡ hình ảnh cờ đỏ sao vàng từ giữa tháng 4

ẢNH: HOÀNG BẢO

Tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ), từ giữa tháng 4, các dãy nhà đã đồng loạt treo cờ trước ban công. Lá cờ nối tiếp lá cờ, phủ kín cả khoảng không, khiến con đường bên dưới như được "nhuộm đỏ".

Sáng sớm, khi ánh nắng vừa len qua các dãy nhà cũ, bà Nguyễn Thị Lan (65 tuổi, cư dân sống tại đây) chậm rãi chỉnh lại lá cờ trước ban công. Bà chia sẻ, năm nào đến dịp này, cả khu lại cùng nhau treo cờ.

Mỗi hộ dân trong chung cư đều đồng loạt treo cờ Tổ quốc

ẢNH: HOÀNG BẢO

Không chỉ ở các khu dân cư, nhiều tuyến đường trung tâm cũng được trang hoàng rực rỡ. Trước Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng được treo dày đặc dọc theo tuyến đường.

Con đường trước Cung Văn hóa Lao động TP.HCM rực rỡ dịp lễ

ẢNH: PHAN KHÁNH

Ở một góc khác của thành phố, những con hẻm nhỏ dọc đường Trần Khánh Dư (phường Tân Định) cũng "khoác áo mới". Các dây cờ được giăng ngang đầu hẻm, nối từ nhà này sang nhà khác, tạo thành những dải màu rực rỡ.

Những lá cờ rợp đỏ nhiều con hẻm dọc đường Trần Khánh Dư (phường Tân Định)

ẢNH: PHAN KHÁNH

Hẻm 25 đường Tôn Thất Tùng (phường Bến Thành) được người dân treo cờ từ những ngày cuối tháng 4

ẢNH: PHAN KHÁNH

Anh Phan Khánh, một nhiếp ảnh gia tự do ở TP.HCM, đã dành nhiều ngày rong ruổi qua các con phố để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Với anh, mỗi bức ảnh không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là câu chuyện về cảm xúc. "Khi chụp những tấm hình này, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc như nhắc tôi nhớ về tinh thần yêu nước và giá trị của hòa bình", anh chia sẻ.

Những dây cờ đỏ sao vàng được giăng ngang các con hẻm, nối từ mái nhà này sang ban công nhà khác

ẢNH: PHAN KHÁNH

Đi trên đường, bắt gặp những dây cờ đỏ sao vàng giăng ngang con hẻm, chị Trần Minh Thư (22 tuổi) cảm thấy khung cảnh ấy không chỉ đẹp mà còn gợi lên niềm tự hào khi được sống trong những ngày tháng bình yên. "Năm nay đi qua những con đường treo cờ, tôi vừa thấy quen, vừa nhớ lại cảm giác được xem diễu hành năm ngoái", chị Thư bồi hồi nhớ lại.

Ở nhiều con đường khác tại TP.HCM, công tác treo cờ Tổ quốc đang được gấp rút hoàn thiện

ẢNH: HẢI TRIỀU

Những lá cờ Tổ quốc lặng lẽ bay trong gió, tất cả cùng hướng về dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) với niềm tự hào dân tộc.

Chuyện người gần 20 năm may cờ Tổ quốc ở kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải

Gần 20 năm qua, những lá cờ Tổ quốc rộng gần 80 m² tung bay tại kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải đều được may từ đôi tay tỉ mỉ của một người thợ bình dị ở Quảng Trị.

Khám phá thêm chủ đề

Treo cờ TP.HCM cờ đỏ sao vàng cờ tổ quốc lễ 30.4
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận