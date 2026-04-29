TP.HCM rợp sắc cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4, từ phố lớn đến hẻm nhỏ

Những ngày ngày, nhiều con đường ở TP.HCM đồng loạt rực đỏ sắc cờ Tổ quốc. Sắc đỏ sao vàng trải dài từ những tuyến đường lớn đến từng con hẻm nhỏ, tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc, gợi nhắc về niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân thành phố.

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ) rực rỡ hình ảnh cờ đỏ sao vàng từ giữa tháng 4 ẢNH: HOÀNG BẢO

Tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ), từ giữa tháng 4, các dãy nhà đã đồng loạt treo cờ trước ban công. Lá cờ nối tiếp lá cờ, phủ kín cả khoảng không, khiến con đường bên dưới như được "nhuộm đỏ".

Sáng sớm, khi ánh nắng vừa len qua các dãy nhà cũ, bà Nguyễn Thị Lan (65 tuổi, cư dân sống tại đây) chậm rãi chỉnh lại lá cờ trước ban công. Bà chia sẻ, năm nào đến dịp này, cả khu lại cùng nhau treo cờ.

Mỗi hộ dân trong chung cư đều đồng loạt treo cờ Tổ quốc ẢNH: HOÀNG BẢO

Không chỉ ở các khu dân cư, nhiều tuyến đường trung tâm cũng được trang hoàng rực rỡ. Trước Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng được treo dày đặc dọc theo tuyến đường.

Con đường trước Cung Văn hóa Lao động TP.HCM rực rỡ dịp lễ ẢNH: PHAN KHÁNH

Ở một góc khác của thành phố, những con hẻm nhỏ dọc đường Trần Khánh Dư (phường Tân Định) cũng "khoác áo mới". Các dây cờ được giăng ngang đầu hẻm, nối từ nhà này sang nhà khác, tạo thành những dải màu rực rỡ.

Những lá cờ rợp đỏ nhiều con hẻm dọc đường Trần Khánh Dư (phường Tân Định) ẢNH: PHAN KHÁNH

Hẻm 25 đường Tôn Thất Tùng (phường Bến Thành) được người dân treo cờ từ những ngày cuối tháng 4 ẢNH: PHAN KHÁNH

Anh Phan Khánh, một nhiếp ảnh gia tự do ở TP.HCM, đã dành nhiều ngày rong ruổi qua các con phố để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Với anh, mỗi bức ảnh không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là câu chuyện về cảm xúc. "Khi chụp những tấm hình này, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc như nhắc tôi nhớ về tinh thần yêu nước và giá trị của hòa bình", anh chia sẻ.

Những dây cờ đỏ sao vàng được giăng ngang các con hẻm, nối từ mái nhà này sang ban công nhà khác ẢNH: PHAN KHÁNH

Đi trên đường, bắt gặp những dây cờ đỏ sao vàng giăng ngang con hẻm, chị Trần Minh Thư (22 tuổi) cảm thấy khung cảnh ấy không chỉ đẹp mà còn gợi lên niềm tự hào khi được sống trong những ngày tháng bình yên. "Năm nay đi qua những con đường treo cờ, tôi vừa thấy quen, vừa nhớ lại cảm giác được xem diễu hành năm ngoái", chị Thư bồi hồi nhớ lại.

Ở nhiều con đường khác tại TP.HCM, công tác treo cờ Tổ quốc đang được gấp rút hoàn thiện ẢNH: HẢI TRIỀU

Những lá cờ Tổ quốc lặng lẽ bay trong gió, tất cả cùng hướng về dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) với niềm tự hào dân tộc.